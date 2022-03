Opaca la Scaloneta, el empate del VAR y chau Chile

NaN-NaN-NaN NaN:NaN 22:26 Ecuador llegó al empate y la Scaloneta dio pena Enner Valencia selló el empate 1-1 y el arquero Gerónimo Rulli casi se convierte en héroe.

22:23 Ecuador dispone de un penal y puede empatar

Nicolás Tagliafico tocó una pelota con la mano dentro del área y Ecuador tiene un penal que fue convalido por el VAR.

22:18 Argentina está recontra perdido

Argentina ya perdió por completo el rumbo del partido y Ecuador acumula méritos para empatárselo.

22:13 Argentina no levanta y Ecuador lo puede complicar

Argentina no tiene iniciativa, no brilla y no gusta pero Ecuador lo puede sorprender.

22:00 Se picó el partido y hay bronca con el árbitro

El árbitro Raphael Claus muestra una actuación polémica y lamentable porque no sancionó una infracción que sufrió Alexis Mac Allister y el técnico Lionel Scaloni fue amonestado por protestar.

21:57 Argentina no controla el juego y Ecuador se anima

Argentina no tiene rumbo, está desconocido y sufre en defensa permitiéndole a Ecuador atacar con facilidad.

21:39 2do Tiempo, Argentina intentará estirar el marcador o conformarse con el resultado

Ecuador estuvo cerca del empate por parte de Moisés Caicedo que, finalmente, no llevó demasiado peligro al arco de Gerónino Rulli.

21:20 Final del 1er Tiempo, Argentina, a duras penas, le gana 0-1 a Ecuador

Argentina, en una actuación con muchos altibajos, se impone ante Ecuador en Guayaquil.

21:16- La “Albiceleste” busca mejorar la producción futbolística

Rodrigo De Paul parece recuperar su nivel asociándose con Nicolás Otamendi que estuvo cerca del segundo.

21:10 Messi y De Paul están muy lejos de su nivel

Argentina sigue ganándole 0-1 a Ecuador pero Lionel Messi y Rodrigo De Paul no tienen el nivel de las presentaciones anteriores.

21:02 Argentina sufre en el fondo

Ecuador se repuso de la desventaja con la aparición de Gonzalo Plata que motivó una gran reacción de Gerónimo Rulli.

20:57 Argentina frotó la “lámpara” y parece despertar

Argentina supo aprovechar la baja del ritmo de juego de Ecuador gracias al desborde de Nicolás González por la izquierda y Nico Tagliafico le sirvió un pase a Julián Álvarez que, a los 24’, puso el 0-1 para los de Scaloni.

20:57 Argentina está irreconocible

Argentina la pasa muy mal, sus jugadores no gravitan aunque Ecuador sigue siendo rápido con sus delanteros y mediocampistas.

20:52-Argentina quiere despertar

Argentina no puede hacer pie en el campo de juego, dispuso de situaciones de peligro pero no logra entendimiento en los últimos metros.

20:46-Argentina es una completa desconocida

Argentina defiende de manera lenta pero Ecuador, con poco, complica porque es rápido y golpea por el lateral izquierdo con facilidad.

20:43- Argentina no reacciona y está muy pasiva

Argentina no tiene el control de la pelota, no logra pasar la mitad de cancha. En tanto, Ecuador tiene el pleno control de las acciones.

20:37-Argentina de Scaloni no puede quebrar a Ecuador

Argentina no puede hacer pie en Guayaquil porque Ecuador ya encadenó dos situaciones peligrosas. Es más, la Albiceleste está desbordada porque el “Tri” tiene dominio territorial y maneja pelota con criterio.

20:28 La Scaloneta ya está en cancha y el mal recuerdo de De Paoli

19:00 Los hinchas arman la picada para ver a la Scaloneta

La previa del duelo Ecuador-Argentina en la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 ya se empieza a palpitar en todas las casas con reuniones de amigos y familiares.

https://twitter.com/DiarioOle/status/1508936221472477187 Jujuuuuuu, llegó Barba Roja y cayó con una picada para vivir la previa del partido de la Scaloneta



Prendete en nuestro Twitch y comentá https://t.co/fidHvBdMI7 pic.twitter.com/uOM0NEa5Xj — Diario Olé (@DiarioOle) March 29, 2022

19:53 Los hinchas corren para ver a la Scaloneta

El tiempo se va aguando para que los hinchas se sienten frente a la pantalla del televisor para ver a la Scaloneta y se nota en el intenso tránsito con lluvia de por medio.