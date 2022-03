"La Casta es cómplice de los piqueteros extorsionadores"

El cronista pregunta: "¿Escuché bien? ¿Extorsionadores?" (en verdad 2da. vez que el entrevistado utiliza la palabra).

Marra:

Sí, son extorsionadores. Utilizan a la gente para extorsionar a los funcionarios pero también a los contribuyentes, a los vecinos, a los damnificados. Sí, son extorsionadores. Utilizan a la gente para extorsionar a los funcionarios pero también a los contribuyentes, a los vecinos, a los damnificados.

El mapa digital del conflicto permanente cumplirá varios objetivos, que Marra describe:

Visibilizar a quienes transgreden las leyes y reglamentos.

Contar quiénes son, de dónde vienen y "qué hacen cuando no andan quitándole dignidad a la gente".

Acompañar a los damnificados y demostrarles que no se encuentran abandonados.

Fundamentar las presentaciones judiciales que iniciarán.

"Ya comencé a reunirme con comerciantes indignados, que pierden jornadas de trabajo por el aquelarre en que se ha convertido la Ciudad de Buenos Aires". "¿Los piqueteros piden audiencia? Nosotros, los antipiqueteros también solicitaremos audiencia. No le vamos a permitir instalar que sus acciones son acompañadas por toda la sociedad. Todo lo contrario: vamos a demostrar que es una minoría la que podrían solidarizarse con estos excesos". "¿Cuál es nuestra mayor diferencia con los piqueteros? Nosotros estamos dentro de la Ley y exigimos su cumplimiento. Ellos incumplen con la Ley".

Lo que no pudo ser

Antes del Movimiento, Ramiro Marra presentó un proyecto de ley de la Ciudad para impedir las manifestaciones callejeras que incluyan interrupciones a la "libre circulación" y al "funcionamiento normal de los servicios públicos".

Él también propuso que el Gobierno local designe un "espacio particular" que sirva para la realización de 700 protestas por año. O sea acotar la geografía de la ocupación de espacios públicos.

Marra sostuvo que "la interrupción de los servicios públicos y los inconvenientes para la movilidad y circulación dentro de CABA, perjudican a miles de porteños".

En sus considerando:

"Ninguna demanda es argumento suficiente para permitir a grupos de personas realizar cortes de calles o rutas, al igual que actos de violencia"

"Incluso si los reclamos son legítimos, no pueden realizarse piquetes que terminan por violar otras normas y afectar a toda la comunidad".

Pero esta Legislatura es un problema. El Ejecutivo de la Ciudad es quien más bancas tiene y quien le sigue le resulta funcional y en los temas importantes siempre votan juntos. Esa es la realidad de la Ciudad, una conspiración contra los vecinos. No me dejaron debatir el proyecto. No quieren cambiar nada. Quieren que todo siga igual. Por eso son cómplices. Pero esta Legislatura es un problema. El Ejecutivo de la Ciudad es quien más bancas tiene y quien le sigue le resulta funcional y en los temas importantes siempre votan juntos. Esa es la realidad de la Ciudad, una conspiración contra los vecinos. No me dejaron debatir el proyecto. No quieren cambiar nada. Quieren que todo siga igual. Por eso son cómplices.

Datos

Constitución Nacional Nacional - Artículo 14:

"Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender."

Código Penal Nacional - Artículo 194:

"El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años."

Movimiento Antipiquetero Argentino

En Twitter: @antipiquetero

En Instagram, @antipiquetero

Decálogo del Movimiento

Adherimos al liberalismo y por ende al principio de la no violencia y al respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. En nuestra defensa de la libertad, entendemos que el derecho a manifestarse es legal y moralmente válido si, y solo si, no ven afectados los derechos de terceros. Los derechos básicos de todo individuo son el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad. La privación de cualquiera de ellos representa una falta grave contra la comunidad. Nuestra Constitución y nuestro marco legal es claro con respecto a que la privación del derecho al libre tránsito es un delito, y no comprender esto es ir en contra de la Ley y la Constitución Nacional. Habiendo infinitos modos de manifestación y formas de expresar demandas, afectar derechos de terceros es inaceptable, y debe caer sobre cada individuo todo el peso de la Ley. Por sobre la responsabilidad de los individuos en la violación al derecho a la libertad, comprendemos que es aún mayor la de organizaciones cuyo fin único es el de perturbar y generar caos para beneficio privado. La utilización de individuos a cambio de dinero u otros bienes para engrosar manifestaciones debe ser condenada tanto social como legalmente. Uno de los delitos más graves que puede cometer un individuo es la utilización y puesta en peligro de menores, perjudicando a terceros para un beneficio privado. El Estado en sus distintos niveles no puede seguir fomentando la privación de la libertad realizada por piqueteros. Ni piqueteros ni sus asociaciones deben recibir subsidio o ayuda alguna. El Movimiento Anti Piquetero Argentino ratifica su rechazo a la violencia, a la violación de las libertades y a cualquier otra forma de fascismo camuflado de manifestación legítima.

