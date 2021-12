Explotó Boca: La 12 vs. Pollo Vignolo y, ¿Presión de JxC?

Lo curioso de la bandera, es que abajo de ella lleva los colores de Juntos por el Cambio

Y no, no era el búnker de Cambiemos, era la cancha de Boca Juniors en medio de un partido de fútbol de Primera División. Algo difícil de creer, ya que el macrismo perdió rotundamente en las elecciones xeneizes del 2019, de la mano de Christian Gribaudo, un hombre de Cambiemos y cercano a Daniel Angelici.

¿Ahora "La 12" va contra Juan Román Riquelme? ¿Se acerca Angelici a Boca?

Un Daniel Angelici, de buena relación judicial con 'La 12' y que según rumores de la política, sufrió un largo periodo de baja autoestima luego de la derrota electoral en Boca Juniors. El mismo expresidente xeneize, apuntaba a llenar los zapatos de Julio Humberto Grondona en AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y luego llegar a presidir la Conmebol.

image.png Bandera contra Sebastián 'Pollo' Vignolo en las inmediaciones de La Bombonera, con los colores de Cambiemos. (Gentileza: Doble Amarilla).

Esta bandera apareció en un lugar de difícil acceso, y en los últimos minutos del partido (30/11). En la mayoría de los clubes, las banderas suelen ser requisadas y deben tener aval de la Seguridad y de la dirigencia para su ingreso.

Gran golpe a Riquelme y, ¿Se termina el "Cantalo cantalo"?

El vicepresidente de Boca, engloba una gran relación con Sebastián Vignolo desde hace mucho tiempo. Sin ninguna duda, Román Riquelme está enterado de la bandera que ingresó 'La 12' a La Bombonera, y quien mejor describe a la barrabrava de Boca Juniors es Gustavo Grabia.

La 12 es una organización pseudo-mafiosa, tiene una estructura de ejército prusiano. Por una parte un comandante, una primera línea que le responde fielmente, y atrás hay un ejército dispuesto a dar la vida por 2 razones: la camiseta de boca y los beneficios que gotea el ejercito hacia sus fieles

"Manejan los estacionamientos alrededor del estadio, reventa de entradas, merchandising trucho, cobro del peaje a los vendedores de gaseosas y de comestibles en el estadio. Pero después tienen otra fuente de financiamiento, que son microemprendimientos muy interesantes. Por un lado han hecho una agencia de turismo alternativo de gente que quiere venir a conocer el tercer mundo. Se llama 'adrenalina tour', en el que pasas un día con 'La 12', y hay mucho turista europeo que viene y pagan entre 100 y 300 dólares -según el partido- para pasar todo el día con ellos".

"El otro gran ingreso es llevar a los ídolos a las peñas. La barrabrava de Boca lleva a Palermo, Palacio, Riquelme, etc y arma 'cena shows' para 500 personas. Después, tenes que pagar para tener la foto con tus ídolos, por el sorteo de camisetas. La barra lo hace con la anuencia del club", contó en una entrevista en 'Palabras más palabras menos' en TN, año 2011.

Macri tenía una relación con la barra por interpósita persona. Yo he comprobado lazos estrechos entre Macri y Di Zeo, pero a la pruebas me remito. Di Zeo ha tenido unas facilidades en Boca para hacer y deshacer -durante la presidencia de Macri- que yo solo he visto en la presidencia de Armando en la época de 'Quique el carnicero'. Yo no recuerdo a 'la 12' jugar una vez por semana al fútbol en Casa Amarilla (predio donde entrenaba el primer equipo). La 12 de Rafa Di Zeo jugaba al fútbol durante la presidencia de Macri una vez por semana allí

"La dirigencia de Boca me dijo que eran socios del club, pero yo hice la prueba preguntándole a mis amigos y me dijeron que a ellos no los dejaban jugar siendo socios".

image.png Gustavo Grabia, experto en barrabravas y violencia.

La pancarta de ayer (30/11) fue un golpe bajo para Riquelme y Vignolo

En ese sentido; cabe recordar que el periodista ha tenido un año turbulento: Insultado en la cancha de River en varias oportunidades y hasta provocando una campaña para que no relate más al equipo 'Millonario'. ¿Y ahora no puede ir tranquilo a relatar a Boca?

Entonces, si Vignolo es absolutamente repudiado en River Plate y ahora en Boca Juniors tampoco lo quieren, ¿Será este el fin de su carrera?