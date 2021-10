Daniel Angelici: Apuntado por los hinchas de Boca en Twitter

Yo sé que esto que estoy contando me va a traer problemas. Pero ustedes lo tienen que saber. Cada vez que haya una bajada de línea contra Boca y Riquelme es por todo estas personas. A Macri le duele más haber perdido Boca que la Nación. Cree que si no opera mediáticamente, a Boca no vuelve más Yo sé que esto que estoy contando me va a traer problemas. Pero ustedes lo tienen que saber. Cada vez que haya una bajada de línea contra Boca y Riquelme es por todo estas personas. A Macri le duele más haber perdido Boca que la Nación. Cree que si no opera mediáticamente, a Boca no vuelve más

Según Azzaro, Daniel Angelici, ex presidente de Boca, juega un rol clave en esta historia. “Es el que se encarga del día a día, el que habla constantemente con los periodistas que cubren a Boca”.

Daniel Angelici es un importante empresario del juego y fue dirigente de la Unión Cívica Radical. Con sus cercanías al Poder Judicial, especialmente en la Ciudad Buenos Aires, los hinchas de Boca apuntan contra él -y al macrismo en general- por hacerle caer el peso de la ley al club.

Angelici le sigue haciendo daño a Boca. Mientras que otros clubes se pasaron el aforo por el orto, a La Bombonera la clausuraron por 200 personas demás. Se nota mucho. — Lucho Torres Toranzo (@ltorrestoranzo) October 12, 2021

El juez que clausuró la bombonera fue subsecretario de Jusiticia en la Ciudad con Macri y también fue designado en el INADI durante la administración de Cambiemos. En esta foto está posando muy feliz con Angelici.

¿Tienen alguna duda de quién opera en contra de Boca? — Andres Lerner (@andreslerner90) October 12, 2021



https://twitter.com/noelpintogarcia/status/1448066029045919750 Aquí les presento, al juez #Bujan. El hombre que acaba de clausurar la Bombonera.





Tan difícil es entender que esta dirigencia molesta a grupos concentrados de poder, principalmente al círculo de Angelici/Macri y por eso los medios operan como lo hacen? Estamos yendo por buen camino, no nos comamos las basuras que quieren instalar contra Román y la CD — Pueblo y Carnaval (@Pueblo_Carnaval) October 12, 2021

Lo que me apena de todo esto es que todavía hay gente que realmente prefiere a un mercenario como Angelici en el club. Todavía hay gente que levanta la bandera de esos nefastos, que bien claro dejaron que no aman a Boca y que hasta el día de hoy siguen demostrandolo. Nunca más. — ari (@arikastelic) October 12, 2021