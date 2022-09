El desgarrador discurso de Juan Martín del Potro post retiro

"No corro ni en la cinta"

En diálogo con La Nación, el ex top 3 y campeón de la Copa Davis con Argentina -entre muchos otros logros- contó cómo vive sus días luego de tantas lesiones y recuperaciones físicas.

Hoy sólo puedo caminar, no corro ni en la cinta, soy incapaz de subir las escaleras sin dolor, ni siquiera puedo conducir mucho tiempo sin tener que detenerme a estirar las piernas por el dolor. Esta es mi realidad, es muy dura, muy triste, pero sigo buscando la manera de mejorar, inició, en un relato más que estremecedor Hoy sólo puedo caminar, no corro ni en la cinta, soy incapaz de subir las escaleras sin dolor, ni siquiera puedo conducir mucho tiempo sin tener que detenerme a estirar las piernas por el dolor. Esta es mi realidad, es muy dura, muy triste, pero sigo buscando la manera de mejorar, inició, en un relato más que estremecedor

"Mi nuevo desafío es cómo tratar de procesar todo, asimilar lo que me toca y cómo me levanto todos los días para vivir lo mejor posible", completó.

En esa línea, del Potro, volvió a reflejar su estilo luchador que siempre lo caracterizó: "Hace poco fui a Suiza a ver a otro médico, empecé un nuevo tratamiento, uno que me recomendaron varios tenistas profesionales". Sin embargo, aclaró que hasta ahora no ha tenido "ni un solo resultado positivo".

"Me engaño a mí mismo, tengo fe en cada nuevo tratamiento que pruebo, pero cada vez que éste falla supone un golpe muy duro", menciona.

En cuanto a su lejanía de los courts, el ex tenista apuntó:

"No puedo aceptar psicológicamente una vida sin el tenis. Cuando hablo con otros deportistas que ya no están activos me dicen: 'Bueno, me tomé los últimos dos años de mi carrera, el último año, me preparé de esta manera o de otra'. Yo lo estoy haciendo ahora. Yo era el número 3 del mundo, hasta que de repente me rompí las rodillas y aquí estoy, sin nada".

Y agregó: "Yo no estoy preparado para el día después. No, no sé lo que es. No tuve una transición al día después, no me preparé para el día después, no tengo ni idea qué hizo otro atleta en todo ese proceso".

image.png La desazón de Juan Martín del Potro y su drama en la actualidad.

Además, el tandilense puntualizó en los daños que obstaculizaron su desempeño con la raqueta:

"Mis lesiones fueron muy claras: en una me caí y me partí la rótula, y después tardé mucho más en recuperarme porque los médicos le erraron en los tratamientos. Y no hay mucha vuelta que darle: fue así. Uno me dijo: ‘En un mes y medio estás jugando el Masters de Londres’, por el 2018, y me puse bien recién en febrero o marzo del año siguiente. Después, en la muñeca, yo estaba sufriendo mucho dolor durante mucho tiempo, me infiltraba para no parar porque luchaba por los Grand Slam, por estar dentro de los cinco primeros, por un torneo, por un Masters y esta bola no podía frenar, hasta que un día hay que parar. Entonces paré a principios de 2014, después del torneo de Dubai. Y con lo del US Open 2009, yo lo gano y enseguida me quieren cambiar las raquetas. Y empecé a probar raquetas y empecé a tener dolores en mi muñeca que no tenía… De hecho, si van a ese momento, gané el US Open y terminé en la final del Masters de Londres con una raqueta y en enero arranqué con otra, amarilla y negra. Y esto es como una zapatilla. La raqueta, para nosotros, es como el botín para el futbolista", comenzó.

"Estás acostumbrado a agarrar todos los días la misma raqueta, la misma tensión, el mismo material, el mismo sonido, todo lo mismo…, y de un día para el otro te dicen: ‘Bueno, ahora jugá con esta’. Y empecé a sufrir en las muñecas. Entonces, mirando hacia atrás, yo sí le encontré un por qué a cada momento de mis lesiones. Lo que a veces…, o es el día de hoy que me pregunto: ¿por qué todavía con la rodilla no he podido? Es una pregunta que me hago, pero yo no me la puedo responder a mí mismo, para eso consulto a los mejores profesionales, en todo sentido", apuntaló Juan Martín del Potro, en declaraciones a La Nación y que levantó Diario AS.

En la extensa charla con el medio nacional, a la Torre de Tandil le preguntaron si evalúa la posibilidad de ser entrenador:

"En estos días hablé con (Juan Carlos) Ferrero (actual manager de Carlos Alcaraz), hablábamos de lo que es ser coach y le decía: ‘¿Qué hacés viajando tanto?’. Y me dice: ‘Estoy viajando ahora porque es Carlos, pero también estuve cinco años en mi casa y me tomé el tiempo necesario para estar ahí’. Y la verdad es que estoy en un presente que no me deja tener tanta lucidez para pensar o ver qué me gustaría. Pero yo creo que eso me va a llegar con el tiempo. Me gusta asesorar y aconsejar a chicos, pero lo hago porque me gusta que me escuchen y siento que les llega mi mensaje, que pueden tomar nota, aplicarlo y hay un resultado positivo detrás. Pero estoy en esa búsqueda también".

Sobre el retiro de Roger Federer: "Me puse triste por su noticia. No la esperaba para este momento. Tenía la ilusión de que jugara en Wimbledon del año que viene. Fue una sorpresa. Significó mucho para mí, para los que jugamos a la par de él y compartimos años en el circuito. Fue el primero del Big 3, el que marcó el camino hacia la perfección, el que elevó la vara. Cuando entraba en el vestuario todo el mundo lo miraba con admiración, con respeto, con ganas de saludarlo. Él siempre fue muy amable con todo el mundo, en especial conmigo. Llegué a crear una relación muy cálida por los partidos jugados, porque compartimos eventos, porque estuvimos muchas veces solos en instancias finales en los vestuarios y hablábamos de fútbol, de otras cosas, de Argentina".

image.png

Todos los títulos individuales de Juan Martín del Potro en su carrera

ATP Stuttgart 2008:

ATP Kitzbühel 2008:

ATP Los Angeles 2008:

ATP Washington 2008:

ATP Auckland 2009:

ATP Washington 2009:

US Open 2009:

ATP Delray Beach 2011:

ATP Estoril 2011:

ATP Marsella 2012:

ATP Estoril 2012:

ATP Viena 2012:

ATP Basilea 2012:

ATP Rotterdam 2013:

ATP Washington 2013:

ATP Tokio 2013:

ATP Basilea 2013:

ATP Sidney 2014:

ATP Estocolmo 2016:

ATP Estocolmo 2017:

ATP Acapulco 2018:

Masters 1000 Indian Wells 2018:

