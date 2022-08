Confirmado: La novia de Gerard Piqué trabaja para él

No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar

En este juego de iniciales y dudosos nombres, el programa 'Socialité' aseguró que "C.M." estaba haciendo referencia a otra joven cuyas iniciales son "C.C.". "Es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y, según me cuentan, esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol", lanzó el programa español.

Lo que se sabe, acorde a lo revelado por The Sun, es que Gerard Piqué está en una relación con Clara Chia Martí, quien trabaja en Kosmos Global, empresa del español.

"Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo", según la versión de una persona anónima.

Y agregó: "La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella".

El defensor del Barça está muy relegado en el plantel profesional del Barcelona, por detrás de los recién llegados Jules Koundé y Andreas Christensen, sumado al uruguayo Ronaldo Araújo y Eric García.

image.png Gerard Piqué.

