La alocada vida de Gerard Piqué post separación de Shakira

"No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales", comenzó en su relato.

No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, sostuvo la joven No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, sostuvo la joven

Según recapituló TN, el programa 'Socialité' aseguró que "C.M." estaba haciendo referencia a otra joven cuyas iniciales son "C.C.". "Es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y, según me cuentan, esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol", lanzó el programa español.

image.png

Por otra parte, según fuertes rumores -no solo de los portales deportivos sino también de los de espectáculos-, Gerard Piqué vive de fiesta en fiesta y se dice que el defensor gasta, como mínimo, 2.000 euros por cada noche.

"Sobre las fiestas de Pique, a ver... Yo llevo 12 años siguiendo a Piqué y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... Pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, está saliendo muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en la discoteca 'Bling Bling' y en el restaurante 'Patrón' y por lo que me dicen hasta altas horas de la madrugada", explicó Jordi Martín, paparazzi del deportista.

Y en relación al dinero que gasta Gerard Piqué, Martín sostuvo:

Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias, en declaraciones para 'Socialité' Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias, en declaraciones para 'Socialité'

En esa línea, la influencer Luciana Guschmer, otorgó detalles de cómo son las fiestas a las que Piqué acude.

"Estaban prohibidos los teléfonos celulares porque había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados".

Gerard Piqué habría estado involucrado con varias mujeres y los rumores indican que se lo vio "totalmente desatado" en las 'partusas' organizadas en las noches catalanas.

El defensor del FC Barcelona se habría mudado a un departamento de soltero y estaría organizando fiestas con la complicidad de la guardia urbana de la ciudad, según reveló TN.

image.png

Nueva canción ¿dedicada a Piqué?

El reciente tema "Te felicito" de Shakira, junto a Rauw Alejandro, tiene fragmentos de la letra que pueden ser considerados como mensajes ocultos para Gerard Piqué. "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso".

La letra de la canción continúa: "No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes".

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

Juicio por evasión de impuestos

La cantante colombiana además, tiene que resolver su problema con la Justicia española. El 26 de mayo la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio por fraude fiscal.

La acusan de no haber declarado más de 14 millones de euros a la Hacienda Pública del país. Simulando no residir en España y ocultando ingresos en paraísos fiscales.

image.png Shakira.

Más contenido en Urgente24:

Pánico en El Trece: Filtraron la final y se hundió el rating

No fue la noche que esperaba Javier Milei

Mitre y Eduardo Feinmann descorchan: CNN Radio no levanta

Alerta amarillo y tormentas: Cómo estará el clima en la semana

Un vuelo cargado de dudas y muchas sospechas