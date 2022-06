De acuerdo a esta información, la cantante tuvo que ser asistida, primero por su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, a quien se puede ver en las fotos junto a la ambulancia y después por Piqué, quien también estuvo presente.

image.png Imágenes del momento en que la cantante descubre la infidelidad de Gerard Piqué.

Nueva canción ¿dedicada a Piqué?

El tema "Te felicito", junto a Rauw Alejandro, tiene partes de la letra que pueden ser indicios de la crisis que está viviendo la cantante con su pareja. "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso".

La letra de la canción continúa: "No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes". Según medios locales de España, Piqué está disfrutando de su soltería y frecuentando boliches y fiestas nocturnas.

El video que los muestra juntos en medio de los rumores

La prensa española también confirmó que Gerard Piqué volvió a vivir a su antiguo departamento de soltero. La agencia de noticias Europa Press Reportajes mostró un video en el cual Piqué toca el timbre de la casa familiar, por lo que se rumorea que luego de la presunta infidelidad ya no tiene las llaves de su casa con Shakira y sus hijos.

Captan a Gerard Piqué en casa de Shakira tras rumores sobre infidelidad

Lo último que trascendió en los medios de España es que ambos contrataron abogados, ya que aunque no están casados, deben dividir los bienes y la tutela de sus hijos. Según informaron, Shakira quiere irse a vivir fuera del país aunque Piqué no quiere separarse de sus hijos.

Juicio por evasión de impuestos

La cantante colombiana además, tiene que resolver su problema con la Justicia española. El 26 de mayo la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio por fraude fiscal.

La acusan de no haber declarado más de 14 millones de euros a la Hacienda Pública del país. Simulando no residir en España y ocultando ingresos en paraísos fiscales.

