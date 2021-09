Shakira atacada por jabalíes que le intentaron robar el celu

Shakira es atacada por jabalíes #Short

"Miren cómo me han dejado el bolso 2 jabalíes qaue me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo, y se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono... Al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado", relata la cantante en la story. Luego se dirige a su hijo, quien pasa caminando. "Milan, dí la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes".