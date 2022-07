¿Van a juicio? Shakira presiona fuerte a Gerard Piqué

Shakira, por esto, no teme en disparar fuerte contra su ex marido, que si se la complica en dicha tenencia de sus hijos Milan y Sasha, busca amenazarlo fuertemente. Cuentan que le propuso abonarle al defensor US$ 2 millones para quedarse con los hijos y cubrir los posibles gastos generados en los viajes que el padre haga para visitar Miami.

A pesar de esto, agregan desde el entorno de la cantante latina, que si Piqué no cede a dicha propuesta, la mujer buscará ir con todo en una disputa legal que la tiene en ventaja: tendría pruebas concretas de las infidelidades cometidas por el hombre, cosa que lo deja en jaque.

No hay nada definido igualmente, informaron desde el medio en cuestión, pero se esperará a que se resuelva esta polémica en los próximos días para ver si culmina en un desenlace negativo con un juicio, o entre las partes se arreglan de manera pacífica.

