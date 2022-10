El largo camino recorrido me hace sentir un orgullo. Orgullo es la palabra que quiero destacar porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos años, algunas hermosas y otras no tanto, pero eso hace a un grupo que siempre miró hacia adelante y que nunca claudicó El largo camino recorrido me hace sentir un orgullo. Orgullo es la palabra que quiero destacar porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos años, algunas hermosas y otras no tanto, pero eso hace a un grupo que siempre miró hacia adelante y que nunca claudicó

“Todo tiene un final y es el momento de cerrar un ciclo muy valioso. Por último agradecerle al hincha que en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años será un recuerdo imborrable para mí por semejante muestra de amor y de afecto que han tenido para conmigo y todo mi grupo de trabajo. Si bien voy a terminar mi vínculo como corresponde, cuando me comprometo con algo es terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente quiero decirles gracias por todo el amor que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima”, concluyó el capataz emocionado.

Igualmente el entrenador no evidencio el porqué real de su salida, a pesar de que expresó que ‘sentía que su mandato era un ciclo terminado’. Se esperará a por mayor información para dar cuenta de sus razones.

image.png Y ahora River Plate buscara un sucesor que este a la altura tras uno de los ciclos mas históricos del club.

Los sucesores que suenan

Y ante esta salida de Gallardo comienzan a sonar en el boca en boca y los medios diferentes nombres para ocuparse del cargo y seguir el linaje que el ahora ex técnico dejó.

El primero que surge fácilmente es el de Matías Biscay, el ex futbolista y mano derecha del ‘Muñeco’ en el banco. El ayudante del técnico ya se ha sentado en el trono cuando el DT estaba ausente y tiene una gran experiencia ni más ni menos que en el mejor ciclo de la historia de River.

Por otro lado se habla también de Hernán Crespo, actual técnico del Al-Duhail (equipo de catar) y con pasos por Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo y demás. Pareciera que River buscaría repatriar a algún personaje que tenga llegada con el club, por eso suena el ex nueve de la Selección Argentina.

image.png Hernán Crespo, uno de los posibles candidatos para seguir en el cargo que dejo Gallardo.

Por último suena Martín Demichelis, actual entrenador de la reserva del Bayern Múnich. El técnico ya había sido supuestamente sondeado por el club de Núñez y está entre ceja y ceja de los directivos que buscan una apuesta fuerte.

Veremos cuales son los elegidos por Jorge Pablo Brito y Matías Patanian. Va a ser difícil calzarse las botas tras el historial de este gran entrenador.

