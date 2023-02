Boca perdió ante Talleres y Mollo explotó "estamos cansados"

BOCAPERDIOANTETALLERESYMOLLOEXPLOTOESTAMOSCANSADOSFOTO2.jpg Boca sufrió una dura derrota frente a Talleres de Córdoba y el relator Daniel Mollo explotó de la bronca “estamos cansados de ver jugar tan mal a Boca”. (Foto: Noticias Argentinas)

Por consiguiente, Daniel Mollo apuntó contra el entrenador: “Ibarra no, no, no, no te vayas a sentar al banco, andá a gritar, parate e indicales, deciles cómo hay que revertir esto, no te vayas a sentar, deciles cómo revertimos esto porque de vuelta es un papelón esta actuación, es tristísimo, estamos cansados los hinchas de Boca de ver que Boca juega tan mal. Sacate las manos del bolsillo, decí algo Ibarra porque estamos cansados lo poco que juega Boca. Por el amor de Dios. Ibarra, Pompei, Gracián, el triunvirato... ¡Alguien! que trate de dar vuelta esto”.