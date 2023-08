Combustibles: Freno de estacioneros hasta reunirse con Nación

Las medidas que aplicarían, según Pirri, que también es tesorero de CECHA, es " ir cortando algunas horas de despacho durante el día o suspender la venta nocturna":

Vamos a hacer una reunión virtual, en Neuquén, con la Comisión Directiva de la Cámara en conjunto con algunos expendedores de la zona como para ir viendo a ver cuáles serían las medidas. Queremos también tener un consenso de la mayoría de los expendedores para ver alguna medida que se pueda llegar a tomar a partir de la semana que viene Vamos a hacer una reunión virtual, en Neuquén, con la Comisión Directiva de la Cámara en conjunto con algunos expendedores de la zona como para ir viendo a ver cuáles serían las medidas. Queremos también tener un consenso de la mayoría de los expendedores para ver alguna medida que se pueda llegar a tomar a partir de la semana que viene

"Cada vez está más alto el punto de equilibrio. Hasta el año pasado eran 250.000 litros mensuales, la semana pasada estaban en 330.000 y después la devaluación tenemos que volver a recalcular. Estamos con el GPS, recalculando", dijo en declaraciones radiales.

surtidor.png Aseguran que en el actual contexto, el desabastecimiento de combustibles comienza a aparecer como posibilidad.

¿Faltarán combustibles?

El desabastecimiento comienza a aparecer como una posibilidad: "Ante un control de precio, siempre tenemos latente el abastecimiento. Hasta ahora, estamos teniendo algunos problemas de abastecimiento en Axion o Shell", aseguró Pirri.

"Aducen problemas logísticos, pero el día siguiente de la devaluación, el mercado mayorista automáticamente aumentó el 25%. Es decir, hoy tenemos un diferencial de precio con el mercado mayorista y esa clientela que está pagando más caro va a tratar de ir a las estaciones de servicio buscando un menor valor", comentó Pirri.

En tanto, aseguró a 'LU5' que "no lo vamos a tener porque no nos van a dar más combustible del que veníamos retirando en los meses previos. Así que yo creo que se puede llegar a generar, no te digo un desabastecimiento general, pero sí, problemas puntuales de abastecimiento en alguna de la bandera".

"En algunas otras zonas del país ya es mucho más grave que acá (en la Patagonia). El NOA está complicadísimo, incluso tienen una bandera que es Refinor que está más caro que la que otra de las compañías más caras multinacional, no tienen combustibles; las que son blancas están peligrando. Hoy conseguir combustible es un suplicio".

En cuanto a los lubricantes, Pirri dijo que es "un tema más sensible que el de combustibles porque depende casi totalmente del valor del dólar por la base o por los aditivos. Cuesta conseguir, van fabricando por tandas".

Otras noticias de Urgente24

Paro de judiciales y no hay servicio de justicia

Tonto y Retonto militan en el frente anti BRICS

Massa: "Las dificultades que estamos atravesando empiezan a terminar"

Patricia Bullrich sacudió el Council of the Américas

Gerardo Morales advirtió sobre "la noche más oscura"