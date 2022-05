"Rusos y ucranianos ya tienen mentalidades diferentes"

azovstal.jpg Azovstal, talleres metalúrgicos enormes en Mariupol, donde aún hay combates intensos.

-¿Qué piensa sobre las acciones del gobierno ruso y la reacción del pueblo ucraniano?

-El gobierno ruso está llevando a cabo un acto de destrucción del Estado ucraniano junto con la destrucción de infraestructura, viviendas, propiedades y el pueblo de Ucrania. Quizás el gobierno ruso esperaba que el pueblo de Ucrania acogiera con beneplácito la llegada de su ejército al territorio ucraniano. Tal vez tales expectativas se basaron en informes falsos de la inteligencia rusa. Pero la realidad es que las mentalidades de los ciudadanos rusos y ucranianos difieren significativamente.

Es necesario mirar la historia del territorio donde se encuentra la Ucrania moderna de hoy. Durante siglos, los ucranianos han luchado por la libertad y la libre expresión de sus opiniones. Incluso tenemos un dicho: “Donde haya dos ucranianos, habrá tres comandantes del ejército (hetmanes)”. Esta es una peculiaridad de nuestra mentalidad: los ucranianos no aceptan el pensamiento imperial cuando solo hay una autoridad incuestionable y ausencia de libertad de expresión. Pero así es precisamente como vive la sociedad rusa. En Rusia, no está permitido expresar desacuerdo con esta guerra contra Ucrania. Ni siquiera tienen derecho a llamarlo guerra, porque el gobierno ruso lo llama una "operación especial".

A diferencia de la gente en Rusia, los ucranianos discuten, discuten y buscan diferentes respuestas a sus preguntas. Pero lo más importante, cuando Rusia atacó a Ucrania, la mayoría de los ciudadanos ucranianos dieron un paso al frente para defender su patria. No se trata de política, no de las preferencias de ningún partido político. Se trata de nuestro derecho a vivir en nuestra tierra, en nuestro propio país, ya no someternos a quienes vienen armados a imponernos su forma de vida. A diferencia de la gente en Rusia, los ucranianos discuten, discuten y buscan diferentes respuestas a sus preguntas. Pero lo más importante, cuando Rusia atacó a Ucrania, la mayoría de los ciudadanos ucranianos dieron un paso al frente para defender su patria. No se trata de política, no de las preferencias de ningún partido político. Se trata de nuestro derecho a vivir en nuestra tierra, en nuestro propio país, ya no someternos a quienes vienen armados a imponernos su forma de vida.

Además, durante los últimos seis meses, cuando muchos países occidentales advirtieron sobre una posible agresión militar por parte de Rusia, el gobierno ruso negó la posibilidad de un ataque. Y la sociedad ucraniana, en su mayor parte, no esperaba una invasión militar a gran escala. Entonces, cuando estalló la guerra el 24 de febrero de 2022 en Ucrania, los ucranianos quedaron conmocionados y confusos. Y, por otro lado, había un deseo de hacer cosas que ayudarían a mantener seguro a nuestro país.

-He visto el video muy reflexivo de su hija. ¿Qué opinas de ello y de la atención que ha llamado sobre la situación?

-Vivimos en la era de las redes sociales y las burbujas de información. Todos eligen un punto de vista particular que les gusta. Con la ayuda de los algoritmos de las redes sociales, mantienen la ilusión de que si ellos piensan de una manera, todos los demás piensan de esa manera. Esta es una tendencia peligrosa, pero no surgió ayer. Se ha generalizado en la era del desarrollo de las comunicaciones de masas. A menudo veo comentarios sobre noticias de Ucrania, escritos principalmente desde Rusia, como "Todo esto es falso, el ejército ruso no puede matar civiles y no puede robar cosas de las casas, los soldados rusos no pueden violar, todo son mentiras". Esto me recuerda la advertencia de Pablo en la 2da. Carta a los Tesalonicenses. Pero ahora estamos hablando de una guerra local, y se tratará de la salvación al final de la historia de la tierra.

Entonces, cuando mi hija grabó en video nuestra estadía durante la guerra en Mariupol, algunos de los comentarios fueron como: "¿De dónde sacó la carga de su teléfono porque no había electricidad?". Los comentaristas no quieren pensar, analizar y finalmente recordar que hay cosas como los bancos de energía. Pero este video se hizo popular, ya que muchos canales de televisión ucranianos y extranjeros hicieron una historia al respecto. Y me alegro que Alona haya podido hablar de su experiencia con Dios y de su experiencia personal porque cada quien tiene su percepción de lo que pasó, y ella pudo compartir la suya.

