Periodista político y cristiano, ¿desafío imposible?

En 2023, Ward presentará su 2do. libro, 'Testimonio', una historia sobre crecer como cristiano y luego convertirse en un periodista convencional, texto que es la base de una nota que publicó la revista 'Christianity Today', que fue titulado "Ser periodista político me hizo un mejor cristiano."

El texto es muy interesante sobre lo que podría resultar una doble vida o existencias paralelas, pero Ward dice que no lo es sino que son experiencias complementarias:

JonWard.png John Ward, jefe de Política Nacional en Yahoo News, y autor de esta nota.

Una pregunta que me hacen a menudo es "¿Es difícil ser cristiano y periodista?"

Cada vez que hablo con los jóvenes sobre mi trabajo, esta pregunta aparece casi siempre. Siempre lo pienso raro. Yo mismo crecí en lo más profundo del capullo de una iglesia evangélica sin denominación, así que sé que la pregunta refleja presunciones sobre el mundo exterior. Pero todavía no puedo precisar por qué me molesta tanto.

A muchos cristianos conservadores se les dice que los medios de comunicación son malos, casi tan malos como los demócratas, o quizás peores. Esa es la forma en que crecí. Al igual que Hollywood y las universidades, me enseñaron que los medios eran liberales, seculares e impíos; que nos odiaban a nosotros y a nuestros valores.

A veces procedía de un orador en la iglesia. Más a menudo procedía de los medios y redes de mensajería que dominaban la cultura evangélica. Esta era una 'talk radio' conservadora, con seguridad. Pero también escuché esto de organizaciones políticas conservadoras como Family Research Council, Focus on the Family, Christian Coalition y otras. Lo escuché en lugares como las conferencias de Teen Mania donde fui para “encenderme” por Cristo e inscribirme en viajes misioneros al extranjero.

Entonces, cuando los niños me preguntan si es difícil ser cristiano y periodista, sé que tienen cierta imagen en la cabeza. Me visualizan yendo a trabajar rodeado de ateos libertinos que consumían muchas drogas y tenían mucho sexo borracho y leían propaganda atea.

Cuando el representante estadounidense recién elegido Madison Cawthorn (Republicano / Carolina del Norte) contó historias sobre orgías y cocaína, que luego fueron refutadas, parecía estar trabajando con las mismas suposiciones que impulsaron las preguntas que recibí de los estudiantes un poco más jóvenes que él.

Humildad

Los cristianos conservadores son mucho más hostiles hacia los medios ahora que cuando yo era niño. Algunos miembros de mi propia familia me han dicho que debería avergonzarme de mí mismo por hacer mi trabajo. De hecho, a la mayoría de la gente no le gustan los medios, y eso es malo para la sociedad. Los medios comparten parte de la culpa por eso, tal como escribí recientemente para Yahoo! Noticias.

Pero después de trabajar en periodismo durante 20 años, mi fe cristiana es más profunda y más fuerte gracias a este trabajo. Mientras trabajaba en un libro sobre crecer como evangélico y luego convertirme en un periodista convencional, una cosa se me ha vuelto cada vez más clara: ser periodista en realidad me ha convertido en un mejor cristiano .

El periodismo ha empoderado a muchos de los elementos más nobles y cristianos de mi carácter. He sido discipulado durante dos décadas en cómo discernir lo que es verdadero y falso y, probablemente lo más importante, cómo discernir cuando no hay respuestas o soluciones fáciles. He sido entrenado en la búsqueda de la verdad sin importar a quién ofende. El periodismo ha empoderado a muchos de los elementos más nobles y cristianos de mi carácter. He sido discipulado durante dos décadas en cómo discernir lo que es verdadero y falso y, probablemente lo más importante, cómo discernir cuando no hay respuestas o soluciones fáciles. He sido entrenado en la búsqueda de la verdad sin importar a quién ofende.

También me ha dado un sentido de humildad sobre lo que podemos saber con certeza y con qué frecuencia debemos reconocer que nuestro punto de vista es limitado e incompleto. Esto a veces se llama "modestia epistemológica", y es una cualidad que necesitamos mucho más en nuestro discurso.

A muchos 'comerciantes de la crisis' les encanta fingir que las respuestas a nuestros desafíos como nación son simples. Permite que estos líderes autoproclamados construyan mini imperios para ellos mismos a través de los 'Me Gusta' y los seguidores en las redes sociales, los espectadores en la televisión en horario estelar o los oyentes en la radio. Azotan a la gente en un frenesí de ira y miedo y cosechan muchos dólares.

Además, he experimentado el increíble beneficio de la experiencia. Uno de los trabajos principales del periodista es identificar a los expertos y separarlos de aquellos que afirman tener una idea, hablar con ellos y luego traducir su experiencia para el lector. El efecto es transformador. Un conjunto de hechos puede parecer unidireccional, o unidimensional, hasta que uno habla con un experto.

jon ward en la casa blanca.jpg Jon Ward en sus años de periodista en la Casa Blanca.

Cosmovisión

Desde muy joven me aferré a la idea de que el cristianismo es una fe que cree en la verdad. Siempre me ha gustado la forma en que Jesús defendió la verdad. “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, dijo Cristo (Juan 14:6). En otro momento, prometió que su Espíritu “os guiará a toda la verdad” (16:13).

Cuando estaba a punto de ser ejecutado, Jesús le dijo a Poncio Pilato: “La razón por la que nací y vine al mundo es para dar testimonio de la verdad” (18:37). En otro lugar, Cristo dijo que “la verdad os hará libres” (8:32).

Pero hay muchas limitaciones que hacen que sea más difícil para la mayoría de las personas buscar la verdad hoy en día y, sin embargo, ser periodista me ha liberado y equipado para hacer precisamente eso.

La mayoría de las personas forman un punto de vista sobre el mundo en función de los grupos con los que pasan el tiempo y de los que forman parte. Los grupos a los que pertenecen configuran su identidad: su familia, su iglesia o grupo de afinidad, su partido político, su profesión. Aún más grande que eso, su grupo define la historia en la que creen que están viviendo.

La cosmovisión y la “historia” de una persona luego filtran qué información reciben y qué rechazan.

Cualquiera que sea el grupo en el que se encuentre, lo castigará por creer o decir cosas "incorrectas" y lo recompensará por apoyar lo que ellos apoyan. Este problema existe en todos los grupos, incluido el periodismo convencional. La mayoría de los periodistas en los principales medios de comunicación viven en lugares políticamente sesgados hacia la izquierda, por lo que crecen con esa perspectiva o se ven influenciados por ella en formas grandes y pequeñas.

Sin embargo, el periodismo es uno de los pocos círculos en los que generalmente se alienta y recompensa hablar en contra del propio grupo, en contra del pensamiento grupal en la propia cultura. Es mucho más valorado que en la mayoría de las otras tribus. Sin embargo, el periodismo es uno de los pocos círculos en los que generalmente se alienta y recompensa hablar en contra del propio grupo, en contra del pensamiento grupal en la propia cultura. Es mucho más valorado que en la mayoría de las otras tribus.

Hay otros grupos como este, personas que pertenecen a sociedades profesionales que sostienen lo que el ex director de la CIA, Michael Hayden, llamó “Valores de la Ilustración: recopilar, evaluar y analizar información, y luego difundir conclusiones para su uso, estudio o refutación”.

En su libro 'La Constitución del Conocimiento', Jonathan Rauch señala que los mundos de la erudición, la ciencia, la investigación, el análisis estadístico, la regulación y el derecho elevan estos valores, además del periodismo.

Martin Luther King Jr.

He tenido una carrera variada. Durante 8 años trabajé para un periódico conservador, The Washington Times. Luego pasé un año y medio ayudando a Tucker Carlson a iniciar el Daily Caller. Luego trabajé en un sitio web liberal, The Huffington Post. Y durante los últimos 7 años o más, he trabajado en Yahoo! Noticias.

Mi paso por The Washington Times marcó cómo definí mi carrera. Había formas / pautas / enfoques en las que ese periódico tenía sesgos institucionales establecidos por los propietarios y los principales editores. Pero aquellos de nosotros que informamos las noticias estábamos ferozmente comprometidos a seguir los hechos dondequiera que condujeran.

Siempre he vivido de acuerdo con ese código en mis 2 décadas en el periodismo, y aquí está la clave: la industria, en general, ha recompensado esa búsqueda.

Martin Luther King Jr.jpg "Martin Luther King Jr. dijo que los cristianos siempre deben tener una presencia profética en el mundo, en lugar de estar en deuda con ningún poder, principado o partido político."

He tenido la libertad de escuchar, considerar, estar de acuerdo o en desacuerdo, y seguir cualquier dirección que señalara la evidencia sobre cada tema. En este sentido, siento que me pagan por moverme en una dirección cristiana, que se mantenga al margen de los argumentos motivados por la ideología o la pertenencia a un grupo.

Esto se debe a que, tal como dijo Martin Luther King Jr., los cristianos siempre deben tener una presencia profética en el mundo, en lugar de estar en deuda con ningún poder, principado o partido político.

“Se debe recordar a la iglesia que no debe ser el amo o el servidor del Estado, sino la conciencia del Estado”, dijo King. “Debe ser la guía y la crítica del Estado, nunca su herramienta. Mientras la iglesia sea una herramienta del estado, no podrá proporcionar ni un mínimo de pan para los hombres a medianoche”. “Se debe recordar a la iglesia que no debe ser el amo o el servidor del Estado, sino la conciencia del Estado”, dijo King. “Debe ser la guía y la crítica del Estado, nunca su herramienta. Mientras la iglesia sea una herramienta del estado, no podrá proporcionar ni un mínimo de pan para los hombres a medianoche”.

Pero los cristianos no podemos ser la conciencia del Estado si no somos primero la conciencia del partido político (N. de la R.: o fuerza social o grupo de pertenencia) al que pertenezcamos. Tenemos la difícil tarea de pertenecer a partidos políticos y trabajar por el bien del país a través de esas instituciones, al mismo tiempo que nos apartamos de esos partidos para criticarlos en ocasiones por sus debilidades, errores y corrupciones.

Adentro pero afuera

Cuanto más uno permanece fuera de los poderes políticos, partidos y grupos, más libre es uno para buscar la verdad adonde le lleve. Y cuanto más uno persigue la verdad, más verá las muchas áreas para la crítica constructiva en cada punto a lo largo del pasillo ideológico.

Esto es lo que significa estar con un pie plantado en el reino del hombre y el otro plantado en el reino de Dios: ser un “acechador de fronteras”, tal como lo llama el artista Makoto Fujimura.

Los cristianos deben cruzar muchas fronteras. Deben pertenecer a partidos y estar fuera de ellos. Incluso deberían cruzar entre partidos a veces, nunca jurando lealtad inquebrantable a ninguno de los dos. Deben estar profundamente comprometidos en trabajar por el bien de este país y este mundo, mientras recuerdan que su ciudadanía está en el cielo y su esperanza está en Cristo, pase lo que pase.

Al cruzar de un lado a otro las diferentes fronteras para aumentar la comprensión y derribar las mentiras, especialmente las que se derivan de las caricaturas reduccionistas y la confusión engañosa, los cristianos pueden llevar a cabo el llamado a ser agentes de la verdad, los matices y la sanación, para participar en el cuidado de la cultura en lugar de guerra cultural.

