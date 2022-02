Christine D'Clario y el problema cristiano con la psicología

Ella ha presentado varios trabajos posteriores, e inclusive en inglés y en portugués.

Muy reconocida, sin embargo, iniciando su gira 'Hasta Poder Ver' (All that Remains), con Evan Craft, ella ofreció un testimonio impactante sobre el Lado B de su vida, entrevistada por Jeannie Ortega Law, reportera de The Christian Post. En verdad, D'Clario profundizó algunos conceptos que viene anticipando desde hace tiempo acerca de su experiencia pasada.

Christine D'Clario y la doble vida de donde Jesús la rescató

“Este álbum para mí tiene un propósito de sanación muy, muy fuerte. Lo digo porque el grupo de canciones son las canciones que surgieron de un viaje mío muy arduo por la salud mental, la recuperación y la sanación interior”.

D'Clario dijo que cuando tenía 5 años ella fue abusada sexualmente. Y a los 6 años perdió a su padre, víctima de una adicción. Luego, ella fue intimidada porque era diferente a los demás niños.

Cuando maduró y se convirtió en una joven atractiva, recibió mucha atención masculina que no quería. Y que tuvo una vida "rota" incluso cuando era líder de adoración cantando en la iglesia a la que asistía.

“Cuando estaba en la universidad, llevaba una vida absolutamente opuesta a la de un hijo de Dios porque estaba muy quebrantada”, dijo. “Y, francamente, estaba enojada con el mundo y con Dios por todo lo que estaba soportando, y no tenía una salida para sanarlo, o al menos no sabía que tenía una salida para sanar eso."

D'Clario dijo que después de un par de años llevando una "doble vida encubierta", tocó fondo.

Ella dijo que enfrentó pensamientos suicidas. Pero luego tuvo un “momento de venir a Jesús” en 2003, cuando pudo replantear su vínculo espiritual.

Otra vez la depresión

Luego, ya con su actual marido y habiendo vencido la infertilidad, dice que se encontró nuevamente en un lugar oscuro luego del nacimiento de su 2do. hijo.

“Caí en una terrible depresión posparto. Estaba agotada en todos los sentidos, formas o formas. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis hormonas, mi química, estaban completamente agotados”.

“No había aprendido que 'no' no es una mala palabra. No había aprendido a dar de lo que tenía, y durante años había estado dando de lo que no tenía. Estaba completamente seca”.

“En la depresión posparto volví a tener tendencias suicidas. Y esa fue la parte realmente difícil debido a la vergüenza, que era muy fuerte. La vergüenza me mantuvo prisionera de mi silencio. Me gritaba todos los días”.

D'Clario pensó en qué pensaría la gente que la escuchaba cantar acerca de la vida pero en el fondo ella clamaba por muerte.

El sentimiento de culpa la tenía prisionera, y contarla seguramente la libera: “¿Qué va a decir la gente de ti? ¿Qué va a decir la gente sobre el Dios que predicas?”.

Según PostpartumDepression.org/, entre el 70% y el 80% de las mujeres experimentan, como mínimo, "la melancolía posparto", acotó Ortega Law.

Muchas otras atraviesan la condición más severa de depresión posparto o una “enfermedad relacionada”, que puede tomar diferentes formas, y de la que no se tenía conciencia hasta comenzada la década de 1980.

La vergüenza hizo que D'Clario no compartiera sus luchas con nadie, y la soledad es terrible.

Esto debería llevar a otro tema, quizás para abordar en el futuro: ¿Qué les sucede a algunos religiosos con la psicología? ¿Por qué les resulta tan complicado solicitar asistencia terapéutica? ¿Por qué sucede que interpretan que hay una contradicción entre su búsqueda de Dios y la necesaria atención profesional psicológica?

Sin embargo, ocurrió un diálogo con la partera que la atendía que la ayudaría a liberarse.

“Ella me hizo sentar, y sé que movida por el Señor, me dijo: '¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando dentro de ti?' Y esa pregunta marcó una gran diferencia. Me gusta creer que esa pregunta me salvó la vida. Porque desde que concebí a mi primer hijo hasta que tuve el segundo, nadie me había hecho esa pregunta: '¿Qué pasa dentro de ti, cómo estás?'”.

La partera acercó a D'Clario la información de contacto de un terapeuta e insistió hasta que D'Clario reservó una cita.

Incluso con mi viaje de sanación interior hasta ese momento, que ya había sido bastante profundo, no sabía que sería capaz de someterme a un terapeuta formal de salud mental en el consultorio. Estaba como 'eso no es para mí'.

El Estigma

“Hay un estigma dentro de la iglesia en general”, continuó D'Clario. “No todos piensan de esta manera, pero el estigma general dentro de la iglesia es: 'Si tienes depresión, estás en pecado, arregla tu pecado y tu depresión desaparecerá'”.

Sin embargo, peras no son manzanas: un problema de conducta no necesariamente coincide con un problema de fe, o resolver uno no implica atender lo otro.

Ella agregó que algunos creyentes se refieren a la ansiedad como un "ataque espiritual" y consideran: "No es de ustedes, es del diablo".

Otros afirman que los pensamientos suicidas “son demonios”, y eso impide atender problemas necesarios en la conducta.

Ella dice haber escuchado reflexiones tales como: "Ve a orar para que puedan expulsar los demonios de ti, porque eso es un demonio".

Luego agregó: "Si bien eso puede ser cierto para algunas personas, no es una regla general con la que podamos juzgar".

4 partes

D'Clario afirma que las personas tienen 4 partes integrales dentro de su ser que necesitan estar completamente sanas para cumplir el mandato de Jesús de amar al Señor y a tu prójimo tal como te amas a ti mismo: corazón, alma / emociones, mente y fuerzas / voluntad.

El mandato es "amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas".

“Si tu cuerpo no está bien, tu mente no está bien, tu alma no está bien y tu espíritu no está bien... No podemos separar uno del otro. Y a veces, como cristianos, cuidamos muy, muy bien las cosas del Espíritu, pero a menudo descuidamos las cosas del cuerpo, las cosas del alma y las cosas del corazón”, señaló D'Clario.

¿Quieres avanzar en tu ministerio, quieres avanzar en tu caminar con Dios, quieres avanzar y [tener] una buena relación con tu familia [y tener] buena salud física? OK, ¿cómo están esos 4 elementos en ti, y eres realmente capaz de darlos completamente? Vamos a hacer el viaje, vamos a caminar a través de algunas conversaciones difíciles y algunos descubrimientos difíciles. Pero hagámoslo para sanar para que puedas convertirte en la mejor versión posible de ti mismo y de esa manera glorificar al Señor de una manera más grande.

“Así que estoy redirigiendo todos mis sentimientos negativos, con los que en este proceso he tenido que sentarme mucho y simplemente no esconderme de ellos. La ira es una emoción válida. El odio es algo que sentimos cuando nos hacen daño. La frustración es una emoción válida. La decepción también es una emoción válida. [Pero estoy] redirigiendo todas esas emociones negativas a quien se deben, que es el enemigo”.

Salud mental

La pastora D'Clario dijo que está “enojada porque el enemigo casi le quita la madre a mis hijos. Y eso es un no, no. Mamá oso está despierta, y estoy convencido de decirle al mundo que la salud mental es una cosa. ¿Queremos hablar de pandemia? La mayor pandemia de nuestra generación es la falta de salud mental, ¡especialmente en la Iglesia!”.

Pero no perdamos el foco del problema: en un estudio copatrocinado por Lifeway Research y Focus on the Family, aproximadamente 25% de los pastores cristianos dicen que han experimentado alguna enfermedad mental.

Y el 12% dice que recibió un diagnóstico de una condición de salud mental.

“Las estadísticas de suicidio pastoral son inaceptables cuando tenemos esperanza en Jesucristo”, dijo D'Clario. “Así que tengo la misión de decirle a la gente, a todos los que escuchen, que hay una salida, hay un camino y el Señor nos ayuda. Solo tenemos que hacer el viaje”.