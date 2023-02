Patricia quiere concretar pero Macri se fue a la FIFA

El condiscípulo de Manuel Mora y Araujo es el inventor de Macri, duro trabajo, ladrillo sobre ladrillo apilados en la Grieta. Sin Grieta no hay Macri. Tampoco Jaime. Y menos Patricia. Por ese motivo Durán Barba rescata siempre a Cristina Fernández de Kirchner en sus intervenciones mediáticas. No la toquen a CFK. Oscar Parrilli es un opositor al lado de Jaime. La necesitan como el agua. En 2017 lograron dejarla sin opción, en el callejón de las almas perdidas y ella tuvo que participar. En 2019 ella les devolvió la estocada y expresó la prometedora preferencia por Alberto Fernández: revancha espléndida para ganar, un desastre para gobernar, ¿Escucharon hablar de Pirro de Epiro, el de los elefantes? Pero en 2015, la clave no fue CFK porque la grieta fue Aníbal Fernández y lo que él representaba en el mito de María Eugenia impoluta. Momento irrepetible. Golpe al ego: Mauricio nunca hubiera sido Presidente sin Aníbal empantanado en el charco. Y la torpeza del Frente para la Victoria en su decisión de dejar a Aníbal tal como si fuese una patrulla perdida. Patricia tiene su propia lectura de los acontecimientos pero hace mucho que ella no le expresa todos sus sentimientos a Mauricio. ¿Quién lo haría?