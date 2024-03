De esa debilidad surge el ‘Pacto de Mayo’ que Milei lanzó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Se trata de un pliego que el Presidente juzga como un “nuevo pacto social”, aunque su primer punto -la inviolabilidad de la propiedad privada- ya está hace rato consagrado en la Constitución Nacional. Dicha convocatoria, no obstante, tiene una instancia previa que tuvo su capítulo inicial el viernes cuando con asistencia perfecta gobernadores y los vices de los que no asistieron se reunieron durante más de 3 horas en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. La foto de todos sentados en la mesa fue una victoria política de Milei, aunque no llega ni a disimular la gran derrota del Presidente: Milei se encontró con un límite y tiene que negociar con “la casta” que tanto deplora en sus discursos.