Vuelve el 'alivio fiscal' (Massa) y la trampa de mayo

Se trató de una reunión extensa y productiva en la que se expresó un consenso mayoritario sobre los principales puntos de la 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos'. Asimismo, se acordó seguir trabajando en una mesa política y económica para avanzar con su aprobación.

Además, durante el encuentro, el Gobierno propuso promover un paquete de Alivio Fiscal que incluye una Moratoria Impositiva, la Modificación a los Impuestos Internos al Tabaco, y la Eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.

Por otra parte, se conversó acerca de cambios en la Ley de Ingresos Personales (N. de la R.: 4ta. Categoría de Ganancias), la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la misma, y la modificación del Monotributo, aumentando las escalas de montos de facturación y de las cuotas fiscales. Por último, se propuso el impulso del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

El Jefe de Gabinete concluyó la reunión haciendo hincapié en que la aprobación de la Ley Bases, el paquete de Alivio Fiscal y la firma del Pacto de Mayo, permitirán que el país retoma la senda de prosperidad y desarrollo económico."

Pacto de Mayo

Hora de leer un fragmento de la entrevista de Nicolás Alberio a Alejandro Rodríguez, 'Topo', director del Instituto Consenso Federal:

"(...) –¿Por qué calificá como una trampa el Pacto de Mayo que convoca el Presidente?

–Primero porque ese pacto requiere que Milei antes tenga lo que el Congreso ya le negó, que es la Ley Ómnibus. Ahí está la primera fase de la trampa. La segunda es que el Pacto vendría solo después de que se implante nuevamente el descuento del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores. Ahí Milei les estaría cediendo a las provincias recursos que la Nación no ha generado, sino que, al contrario, reimplantando Ganancias Nación aumenta su recaudación. Lo que debería hacer el Ejecutivo es coparticipar el Impuesto País o el impuesto al cheque, en vez de volver con Ganancias. En tercer lugar, porque el decálogo de los contenidos del Pacto constituye una síntesis perfecta del programa liberal libertario de Milei. Por lo tanto, está claro que no quiere que el Pacto se apruebe por parte de todos los gobernadores. Y necesita que no se apruebe porque su llamado no es a fortalecer el federalismo sino a constituir una nueva alianza política de cara a 2025. Ese es el objetivo del Pacto de Mayo.

–¿El Pacto de Mayo es una plataforma política entonces?

–Sí. Si hoy queremos ponerle nombre es el milei- macrismo. Y si queremos ponerle colores políticos son los libertarios, el PRO o casi todo el PRO, un sector del radicalismo y algunos partidos provinciales. Esa es la nueva coalición electoral que está queriendo construir con su falso llamado a un pacto.

Embed Licuadora versus motosierra: el gobierno ha entrado en una dura batalla contra si mismo. La recaudación nacional registró el peor febrero en más de 15 años por la recesión y los cambios en ganancias. Las provincias, sin transferencias del impuesto PAIS, son las más expuestas pic.twitter.com/UieGZNqxeJ — Fernando Morra (@fmmorra) March 8, 2024

–Milei quiere que se rediscuta La Ley Ómnibus lo antes posible. Sus artículos abarcan infinidad temas, pero ¿cuál es el verdadero “espíritu” de la ley?

–El verdadero espíritu de esa ley es concentrar poder en el Ejecutivo. Ésa es la finalidad de la Ley Ómnibus. El Presidente tomó rápidamente varias decisiones sin necesitar el Congreso. Una de ellas fue autoasignarse los superpoderes que nadie tuvo durante la democracia, materializado en el DNU 70/2023. Ese decreto le ha permitido derogar o modificar más de 300 leyes. Concentra en el Ejecutivo decisiones que sólo no abarcan temas tributarios e impositivos, ni la modificación del régimen de partidos políticos y temas electorales. Salvo eso, que no puede abordar con un DNU porque la Constitución no lo permite, después abarca prácticamente todos los temas. Además, el Presidente apenas asumió se garantizó un flujo de recursos más que significativo con el impuestazo al tributo denominado Impuesto País y congeló el gasto presupuestario de 2024, ajustándolo en US$ 35.000 millones.

–Porque prorrogó el Presupuesto de 2023.

–Sí. Haberlo hecho significa un recorte de no menos de US$ 35.000 millones al año.

–Pero también podría usarlos de forma discrecional al no haber sido asignados por ley.

–En principio es un congelamiento, y luego cuando termine de recaudar va a tener un excedente de recursos que va a poder usar por fuera del presupuesto. Pero es una medida de licuación. Es lo que él denomina la licuadora.

–De lograr las facultades delegadas, Milei podría privatizar empresas públicas sin pasar por el Congreso. ¿No pagaría un costo político muy alto si intentara hacerlo?

–Si el Presidente logra aprobar la Ley Ómnibus tendría la posibilidad cierta de avanzar en la privatización de empresas públicas con sus superpoderes. Pero se autoinfligiría una fuerte impugnación a su propia credibilidad y generaría una señal de desconfianza: ningún inversor tomaría una decisión de adquirir una empresa pública si el proceso para privatizarla está ´flojo de papeles´. Es decir, si no cuenta con una ley del Congreso. (...)".

Embed LA PARADÓJICA UNIFICACIÓN DE LA CASTA SIMBÓLICA. Todo es Milei. La centralidad es agresivamente total. Compartida escenográficamente con la hermana obsesiva que le garantiza el blindaje espiritual. Supo instalarse con vigorosa placidez en medio de la deslegitimación del peronismo… — Jorge Asis (@AsisOberdan) March 8, 2024

Luces Amarillas

Vayamos ahora al análisis de la consultora económica Invecq acerca de la coyuntura y la consecuencia de la interacción Javier Milei / Luis Caputo:

"(...) Por un lado, la producción industrial se contrajo 12,4% i.a. en enero -según el IPI manufacturero-, y acumula ocho meses consecutivos de caídas en términos anuales. A su vez, en la medición desestacionalizada, el índice estuvo 1,3% por debajo del nivel de diciembre. Por su parte, la construcción se derrumbó: cayó 21,7% i.a. y 10,2% m/m, según el ISAC. Si bien el sector ya venía golpeado, la contracción mensual de enero fue la más grande de los últimos 20 años (excluyendo la pandemia, hay que remontarse a abril 2004 para observar un retroceso mayor).

Por su parte, los indicadores de alta frecuencia de febrero adelantan que la actividad siguió cayendo durante el segundo mes del año. Si bien algunos rubros muestran una desaceleración en sus caídas interanuales, como el patentamiento de autos (-18,7% i.a. en febrero vs. -32,7% en enero) o las ventas minoristas (-25,5% i.a. vs. -28,5% i.a.), otros evidencian una profundización de la recesión(despacho de cemento: -23,4% i.a. vs. -20% i.a.; producción de autos: -19% i.a. vs. -16,7%). Cualquiera sea el caso, la contracción es muy importante.

En contraposición, algunos sectores mostraron resultados positivos durante el primer bimestre de 2024: la llegada de turistas al país aumentó 26,1% i.a. en enero, mientras que en febrero la liquidación de divisas del agro creció notablemente (+132,5% i.a.), por segundo mes consecutivo -no obstante, debe recordarse que la comparación es frente a un 2023 de sequía histórica-. ¿El denominador común? Ambos rubros están ligados al sector externo.

Embed Celebro la reunión convocada por el Gobierno Nacional, donde se escuchó a todos. Considero que fue productiva y generosa, tanto de parte de Nación como de los gobernadores. Rescato la voluntad del Gobierno de impulsar un proyecto de Ley de Bases simplificado, que se apoya en los… — Jorge Macri (@jorgemacri) March 8, 2024

En conclusión, los indicadores disponibles para enero y febrero dejan en claro que la recesión llegó para quedarse, al menos durante la primera parte del año. En promedio, el PBI caería 4% durante 2024, aunque con heterogeneidades a nivel sectorial (crecerían aquellos rubros vinculados al mercado externo). Por último, cabe destacar que la caída general podría ser aún mayor, en caso de que un eventual plan de estabilización no tenga éxito, y la actividad no logré repuntar hacia el segundo semestre. En conclusión, los indicadores disponibles para enero y febrero dejan en claro que la recesión llegó para quedarse, al menos durante la primera parte del año. En promedio, el PBI caería 4% durante 2024, aunque con heterogeneidades a nivel sectorial (crecerían aquellos rubros vinculados al mercado externo). Por último, cabe destacar que la caída general podría ser aún mayor, en caso de que un eventual plan de estabilización no tenga éxito, y la actividad no logré repuntar hacia el segundo semestre.

Los guarismos que refleja la actividad económica anteriormente mencionados y el actual nivel de los salarios, que se contrajeron 5% en enero, tras una fuerte caída del 13,7% en diciembre, dan cuenta de una situación muy deteriorada, que por el momento no encuentra piso. Por el contrario, y casi paradójicamente, el mercado no encuentra su techo.

Esta disociación entre la actividad económica y el mercado financiero no es la primera vez que sucede, y hasta tiene sentido, dado que los mercados se adelantan a las noticias. Hoy, la atención sigue puesta en la concreción del ajuste fiscal por parte del Tesoro y en la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. Mientras que la actividad económica cae mes a mes desde octubre, el Merval marcó un crecimiento del 41% en dólares y los bonos soberanos en dólares un 55%. (...)".

-----------------------

Más contenido de Urgente24

Guiño radical: Reelección en sindicatos, en la mira no solo de Javier Milei

Guerra de barras de Gimnasia y Estudiantes, pero pelean por la UOCRA

Falleció la exdiputada Diana Conti

Dieta de legisladores: Ricardo López Murphy, "el traidor" le habla al ¿cobarde?

Polémica: Espías chinos, virus letales y "mujer murciélago" de Wuhan