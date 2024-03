Impuesto a las ganancias: Mileistas desobedecerán en Diputados y no avalan el proyecto

Según pudo saber Urgente24, hay fastidio dentro del bloque violeta en torno a esta decisión presidencial, rechazo que se agudizó cuando Francos deslizó la idea de que no solo vuelve Ganancias sino que será de forma retroactiva debido a un "bache legal" en el que quedaron cientos de trabajadores que pagaban el impuesto antes de la medida electoralista convertida en Ley por el ex candidato a presidente, Sergio Tomás Massa.

En ese sentido, hay diputados de LLA que afirmaron a este medio que están a la espera del envío del proyecto de Ganancias para poder tomar una postura firme al respecto. "Todo va a depender del tema de las escalas y los montos, a cuántos trabajadores alcanzará y el punto del retroactivo", dijeron. Sin embargo, varios coincidieron con que "no es el espíritu" de la Libertad Avanza votar a favor de impuestos. Todo lo contrario, la promesa de este espacio es deshacerse de ellos.

Traicionar al electorado

Si bien los diputados nacionales de La Libertad Avanza se consideran disciplinados y hoy por hoy aseguran que "el bloque está en orden", hay quienes consideran prudente alertar al Presidente, aunque sea a través de los medios de comunicación, el descontento que hay dentro del Congreso en torno al regreso del Impuesto a las Ganancias. El principal argumento de quienes aclaran que no quieren desobedecer al Presidente, pero que tampoco quieren "traicionar" al pueblo, es que uno de los principales objetivos por los que la gente los votó es para que alivianen la asfixiante carga tributaria que tienen los contribuyentes.

"Yo no quiero desobedecer a Javier, pero tampoco quiero traicionar al electorado... Por eso voy a esperar el texto y quiero ser responsable al momento de decir por qué voto o no el proyecto de Ganancias. Pero realmente creo que es una contradicción absoluta", dijo "en off" una diputada de LLA al U24.

De ese mismo bloque, el diputado nacional Carlos D'Alessandro, dijo en diálogo con Urgente24 que si bien el Gobierno necesita el Impuesto a las Ganancias para llevar alivio fiscal a los gobernadores, "yo no voy a poner por sobre la gente los intereses de los gobernadores".

En esa línea, el legislador libertario explicó que si bien está a la espera del texto oficial para analizar en detalle la propuesta, considera lógico que "la única forma" de que el proyecto sea viable, es que el piso de la cuarta categoría se reformule y "por lo menos" se duplique el monto con el que, en septiembre del 2023, los trabajadores quedaron exentos. Actualmente en Argentina pagan Ganancias quienes ganan más de 15 salarios mínimos vitales y móviles.

"Yo voy a votar depende del alcance que tenga. Personalmente no me parece meter a un millón de trabajadores dentro del Impuesto a las Ganancias", dijo el diputado nacional por San Luis. Justamente, con el proyecto impulsado Massa, fueron beneficiados un millón de personas que dejaron de pagar ese tributo. "Yo no sé si ese millón de personas que fue beneficiada en su momento recibieron los aumentos necesarios como para enfrentar la inflación y volver a pagar Ganancias. Tendríamos que estar mínimamente duplicando el piso para llegar a una categoría coherente", dijo el diputado en ese contexto.

De todos modos, aclaró: "Por eso hay que esperar y ser responsable. Esperaremos que el Ejecutivo envíe el bosquejo de lo que pretende hacer. Ahora, no advertirle al Ejecutivo que los diputados de La Libertad Avanza no vinimos a votar nuevos impuestos y no vinimos a hacerle el caldo gordo a los gobernadores, creo que es un error nuestro. Tenemos que recordar que a nosotros nos votó casi el 70% de los monotributistas de este país y nos votaron la mayoría de los trabajadores que están esperando algo distinto. Por eso creo que nosotros no debemos acompañar el regreso del Impuesto a las Ganancias".

Consultado sobre si esa decisión de algunos diputados de desobedecer las órdenes de la Rosada generaría una crisis dentro del bloque de LLA, el legislador nacional consideró que "de ninguna manera" y agregó: "No habría crisis porque nosotros estaríamos cumpliendo con la palabra que dimos en la campaña, que se está del lado de la gente o del lado de la casta. Es decir, hoy sumarle impuestos a la gente en la situación complicada que se vive, sin dar una respuesta todavía al proceso inflacionario que nos está golpeando, me parece que no es correcto".

"Si pide perdón se lo voto"

Por otro lado, y respecto de la oposición en el Congreso Nacional, Urgente24 pudo saber que ya hay legisladores con posturas ya definidas, aunque por tratarse de un tema "delicado", es probable que haya libertad de elección al momento de votar. Es decir, que lejos de que los legisladores que integran un mismo bloque voten al unísono, cada uno podrá definirlo, ya sea por criterio propio o por pedidos puntuales de sus gobernadores.

En el caso del radicalismo, varios legisladores confirmaron a este medio que si bien el bloque no definió que hará porque aún no ingresó el proyecto, es probable que gran parte de los radicales se abstenga al momento de la votación.

No es el caso, por ejemplo, del diputado nacional Martín Tetaz, quien en diálogo con Urgente24 confesó: "Si el Presidente no dice públicamente que se equivocó y pide disculpas, no se lo voy a votar". En otras palabras, el también economista considera prudente que Javier Milei salga a pedir disculpas públicas por en su momento haber votado la ley impulsada por Sergio Massa, que generó un descalabro fiscal y monetario a las provincias argentinas.