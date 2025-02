Energía eólica en alerta por Donald Trump (incluye a Uruguay)

Trump ha declarado: “Drill baby, drill” (Perfora, nena, perfora), cuando se le ha preguntado sobre energía. La ignorancia ya la explicó Urgente24: quienes performan lo hacen por la expectativa de precio / rentabilidad. Pero Trump quienes que lo haga para abaratar el precio de la energía, algo que no necesariamente es mejorar la rentabilidad de las empresas.

Luego, hoy día las empresas han logrado nuevas tecnologías que mejoran la productividad de sus infraestructuras: pueden producir más sin tener que perforar más.

Argentina es uno de los países con más potencial para las energías renovables. En la Patagonia existe una fuente inagotable de energía: el viento, que es uno de los mejores del mundo en su tipo para generar electricidad por su intensidad y constancia. Energía eólica le provoca cuestionamientos a Donald Trump.

Energía renovable

En cambio, Trump ya ha empezado a buscar formas de poner en crisis el progreso de USA en materia de energía renovable, paralizando varios proyectos y creando una incertidumbre general en el sector.

El Departamento del Interior suspendió temporalmente todo desarrollo de energía renovable en tierras federales, mientras que concedió permiso para operaciones con combustibles fósiles.

Trump también declaró una “emergencia energética”, señalando la necesidad de impulsar la producción de “petróleo crudo, gas natural, condensados de arrendamiento, líquidos de gas natural, productos petrolíferos refinados, uranio y carbón”, sin mencionar las fuentes de energía renovable.

Trump ya ha introducido una pausa en algunos fondos de la IRA y la Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL) y una congelación de las subvenciones y préstamos federales.

En el pasado, Trump ha hablado negativamente sobre la energía eólica, calificándola de “repugnante” y culpándola de la muerte de varias especies de animales salvajes, sin aportar ninguna prueba: 'fake news' de Trump, un clásico.

En enero, Trump dijo a Fox News: “No queremos molinos de viento en este país. Estamos dando una orden. Ya lo he hecho en cierta medida”.

Trump también ha hablado despectivamente de la energía solar: “¿Saben lo que a la gente tampoco le gusta? Esos enormes campos solares construidos sobre terrenos que cubren 16 kilómetros por 16 kilómetros. Es ridículo, todo el asunto”.

Sus ataques a la energía solar y eólica han dejado a la industria energética en una situación de incertidumbre respecto del entorno de inversión en energía.

Después de haber gastado miles de millones de dólares estadounidenses en desarrollar capacidad de energía limpia, varias empresas ahora están en modo de espera cuando se trata de financiar nuevos proyectos o expandir las operaciones existentes.

Orsted

La principal empresa eólica danesa Orsted sufría una caída en la cotización de sus acciones hasta 18% después de anunciar en enero que tenía pérdidas por US$ 1.700 millones.

Además de Trump, Orsted enfrenta cuellos de botella en la cadena de suministro y altos costos de financiación.

Orsted anunció que su director ejecutivo, Mads Nipper, dejaría el cargo.

Rasmus Errboe, exdirector ejecutivo adjunto y director comercial, reemplazó a Nipper.

El proyecto Sunrise Wind, de Orsted, frente a la costa de Nueva York, ha sufrido graves retrasos debido a limitaciones en la cadena de suministro y problemas de construcción. Todo esto ha aumentado los costes. En un principio, se esperaba que entrara en funcionamiento en 2026, pero ahora se ha pospuesto a la 2da. mitad de 2027.

sunrise-wind_offshore_wind_map.jpg Sunrise Wind.

Iberdrola

Sin embargo, hay otras visiones de la energía renovable. Aún después de las órdenes ejecutivas de Trump, la empresa española de energía renovable Iberdrola informó que la transición para alejarse de los combustibles fósiles es "absolutamente imparable".

Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, afirmó: "Estamos viendo que probablemente estamos en el mejor momento para la electrificación", en referencia a la creciente demanda energética de las empresas tecnológicas.

Galán agregó: "Somos muy, muy optimistas sobre USA y el futuro".

Otra: la empresa de investigación e inteligencia energética Rystad Energy también se dijo optimista respecto al mercado de energía eólica estadounidense.

Artem Abramov, director de Investigación de Nuevas Energías de la empresa, dijo que si bien el potencial para nuevos desarrollos eólicos marinos es actualmente inexistente bajo el gobierno de Trump, los proyectos existentes seguirán adelante.

Abramov: “USA tiene cerca de 2,4 gigavatios (GW) de proyectos eólicos marinos en fase avanzada que han alcanzado la decisión final de inversión y están en construcción, y es poco probable que se vean afectados por la orden”.

Añadió: “En medio del clima de inversión desfavorable, existe un riesgo moderado para 10,5 GW de proyectos, que obtuvieron los permisos necesarios pero no han alcanzado la decisión de inversión”.

Pero también anunció: “Es poco probable que los 25 GW restantes de proyectos en fase inicial vean algún progreso bajo la Administración actual”.

El caso Uruguay

Importante el caso de Uruguay, un país líder en la adopción de energía renovable, con 98% de su energía proveniente de recursos renovables: ha anunciado planes para explorar reservas de petróleo y gas en alta mar.

“En menos de 2 décadas, Uruguay se liberó de su dependencia de las importaciones de petróleo y de la generación de energía que emite carbono, y realizó la transición hacia una energía renovable que es propiedad del Estado pero con infraestructura pagada por inversión privada”, informó Earth.org, calificando al país como “un modelo para la transición de los sistemas energéticos nacionales alejándose de los combustibles fósiles”.

Entonces, cuando Uruguay anunció que ampliaría la exploración de combustibles fósiles en alta mar en 2025, causó una gran conmoción.

energia-eolica-p20jpg.jpg El motor de la transformación energética de Uruguay fue la energía eólica (38% de la matriz energética del país).

La empresa estatal de energía uruguaya Ancap estima que hay apenas 3% de probabilidades de encontrar petróleo o gas en zonas cercanas a la costa uruguaya.

Pero el reciente descubrimiento de reservas en Namibia, en la costa occidental de África, provocó una ofensiva d de los hidrocarburos.

Relevante: según la ciencia, Namibia y Uruguay solían compartir fronteras antes de la deriva continental que rompió Pangea.

“Tenemos una geología muy similar, espacios muy similares”, dijo a The Guardian, Santiago Ferro Castelli, gerente de transición energética de la energética estatal Ancap.

El principal motor de la transformación energética de Uruguay fue la energía eólica (38% de la matriz energética del país).

Las plantas de combustibles fósiles de Uruguay proporcionan apenas el 2% de la energía del país y sólo se activan cuando la producción de energía renovable no cubre la demanda.

“Nuestro pueblo no ha elegido ser un país extractivista. No hubo oportunidad de votar”, reclamó Andrés Milessi, biólogo marino y director del proyecto no gubernamental Mar Azul Uruguayo.

Pero... en la ola Trump, habrá un plan de perforaciones offshore.

