El mejor amigo de Donald Trump

Sin embargo, el anuncio de Trump de sacar a USA de la OMS entró en una zona de incógnita, dado que trascendió que el líder republicano podría mantener a su país en el organismo ante determinadas condiciones, como que un estadounidense lo conduzca. Esto dejaría a Milei en offside siempre que se considere que su mímica a Trump es un acto para congraciarse con él. ¿Para qué? Por afinidad, para conseguir un tratado de libre comercio con USA, pero sobre todo para que laude a favor de la Argentina en su negociación con el FMI. El Fondo insistió en estos días en que el Gobierno debe hacer más reformas cambiarias. Esto no es otra cosa que levantar el cepo -que Milei patea para 2026- y unificar los tipos de cambio, lo que tendrá como consecuencia un salto devaluatorio. El FMI sostiene que el dólar está atrasado, lo que Milei desmintió en una columna en el diario La Nación en la que enfatizó que no devaluará. No quiere un salto de los precios sino acentuar la desinflación, su principal capital político, lo que le adjudica una imagen positiva del 60%, según la última encuesta de Aresco.

image.png Evaluación sobre la gestión y la imagen de Milei, según la última encuesta de la consultora Aresco.

¿Habrá fondos frescos sin ajustar el tipo de cambio? Una hipótesis que arrojó el exFMI Alejandro Werner es que podría haber un 'acuerdo puente' hasta las elecciones, en el que el Fondo otorgue recursos para el repago de la deuda, y que un programa con desembolsos adicionales se concrete recién después de los comicios, cuando se apliquen las correcciones requeridas. En Washington no quieren prestar dólares para mantener un dólar barato.

Milei imita a Trump con la agenda de género y la salida de organismos internacionales, como la OMS. También agita abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su presunto sesgo en contra de Israel, que es el argumento de Trump para dejarlo. Esas iniciativas deberían tener la aprobación del Congreso, que siempre resulta una parada difícil para el Gobierno. Si bien esta semana la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de suspensión de las PASO, Milei iba por la eliminación, para lo que no tuvo consenso. La votación también se limitó a la cuestión de las primarias, cuando la Casa Rosada impulsa además modificar requisitos para la convalidación de partidos políticos y para el financiamiento de las campañas. Ese traspié sin embargo fue disimulado por la fractura que mostró Unión por la Patria, que repartió sus votos de distinta forma, una balcanización que benefició al Gobierno y dejó demostrado que, como señaló el consultor Hugo Haime, Cristina Kirchner es la jefa del partido, pero no del peronismo.

diputados-paso.jpg Contundente media sanción de la suspensión de las PASO en Diputados gracias a la fractura del peronismo NA

El principal desafío a la conducción de CFK se encuentra en su bastión, la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof parece decidido a desdoblar la elección, a contramano de los deseos de su otrora jefa política. Hasta ponen una fecha tentativa: 09/11, después de la elección nacional. Kicillof ensayó por estas horas el relato con el cual podría argumentar su eventual decisión: que con la implementación de la Boleta Única que apoyó el Gobierno se generó un “caos electoral” que complica los comicios en la Provincia. Kicillof quiere transmitir -y ya hizo pruebas en ese sentido- que la elección concurrente que pide CFK -con 2 sistemas de votación simultáneos- sólo generará demoras y podría quedar gente sin votar.

La exPresidente ya le advirtió al gobernador que desdoblar implicará que el foco se ponga en su gestión y no en la de Milei. Los casos de inseguridad que conmovieron en los últimos días -los asesinatos de un repartidor en Moreno y de una pareja adolescente en Florencio Varela- fueron utilizados desde LLA para hostigar a Kicillof, quien tuvo como reflejo culpar al ajuste económico por generar violencia y desproveer a la provincia de recursos para invertir en seguridad. O sea, una desvinculación del gobierno bonaerense de la problemática. Habrá que ver qué aceptación tendrá ese discurso en una elección desdoblada y sobre un tema que es de primera magnitud entre los bonaerenses.

