Donald Trump no la ve: El precio del crudo que quiere no le conviene a las petroleras

Sin embargo, estos actores no ven ningún beneficio en bombear más crudo en este momento.

El West Texas Intermediate ha cotizado en torno a los US$ 70 esta semana después de registrar 2 semanas de descensos tras un fuerte comienzo de año con la investidura de Trump y las expectativas de “máxima presión” sobre Irán.

Poco después, la suposición de “perforar, nena, perforar” empezó a desmoronarse. Los perforadores señalaron que no tenían intención de intensificar el trabajo para impulsar la producción. De hecho, los últimos datos sobre 2024 mostraron recientemente que el crecimiento de la producción de petróleo de USA se había desacelerado significativamente a 300.000 bpd el año pasado.

El año anterior, la tasa de crecimiento fue 3 veces mayor.

Una cuestión de precio

Por supuesto, todo es cuestión de precio. Siempre es cuestión de precio. Esto se aplica tanto a la OPEP como a los perforadores de esquisto estadounidenses. “Lo que estamos viendo es una enorme cantidad de positividad”, dijo el presidente de Liberty Energy al The New York Times a fines de enero, al comentar la llegada de Trump al poder. “Pero es demasiado pronto para decir que eso se traducirá en un cambio en los niveles reales de actividad aquí en América del Norte”, dijo Ron Gusek al NYT.

El artículo del NYT decía que los ejecutivos de petróleo y gas no tenían ninguna prisa por perforar sólo porque el presidente se lo había pedido. Un artículo reciente del The Wall Street Journal decía lo mismo, citando fuentes anónimas de la industria.

Básicamente, todo el mundo está citando a la industria energética diciendo que no perforará más.

Axios también citó recientemente estimaciones de la Administración de Información Energética que esperaban que la producción en la mayoría de las regiones disminuyera en los próximos dos años, y que sólo la cuenca Pérmica experimentaría un crecimiento significativo y llegaría a representar más de la mitad del total de Estados Unidos.

Esto pone a Trump en un aprieto, porque con sus llamados a bajar los precios del petróleo apunta a más de una cosa.

En primer lugar, por supuesto, están los precios minoristas de los combustibles, la inflación general y, finalmente, las tasas de interés. Trump, comprensiblemente, quiere que todos estos factores bajen.

petroleo dólares.jpg ¿Quién dijo que USA controla el precio del petróleo?

Rusia

Sin embargo, su otro objetivo declarado es aumentar la oferta mundial de crudo y los precios de los tanques como una forma de presionar a Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones sobre Ucrania.

En la última década, Rusia ha demostrado que es perfectamente capaz de sobrevivir a cualquier dinámica de precios del petróleo que le impongan las dinámicas comerciales internacionales, pero Trump ha insistido en que unos precios del petróleo más bajos la obligarán a negociar la paz con Zelenski.

Su enviado especial a Rusia y Ucrania tiene en mente un precio exacto: US$ 45 por barril. Lamentablemente, ese precio, si bien seguramente causará dolor económico a Rusia, también causará dolor a las empresas de extracción de gas shale estadounidenses, y un dolor aún mayor.

Tal como recuerda The Wall Street Journal, la última vez que los precios cayeron a US$ 45 por barril, se desató una breve guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita, de la que ambos sobrevivieron, pero no fue así para muchos productores de 'shale' de USA.

Putin-Trump.webp US$ 45 por barril: ese precio causará dolor económico a Rusia pero también causará dolor a las empresas de extracción de gas shale estadounidenses, y un dolor aún mayor.

Trump no la ve

El fracking, si bien ha logrado enormes avances en materia de eficiencia de perforación y reducción de costos en las últimas dos décadas, sigue siendo muy sensible a los precios globales porque sus costos de producción siguen siendo en general más altos que los de la producción convencional, y ahora también se está produciendo el agotamiento natural.

Esta es una razón más por la que los productores de petróleo y gas de USA no tienen prisa por cumplir las órdenes del Presidente. Puede que todavía haya cientos de millones de crudo sin explotar en el yacimiento de esquisto, pero los perforadores lo van a explotar de manera mesurada, en lugar de hacerlo con la explosión inicial de actividad que hizo que tantos se hundieran cuando las cargas de la deuda se volvieron insostenibles.

Esto condujo a esa estricta disciplina financiera que todo el mundo ha estado elogiando durante años y que se ha convertido en la nueva norma en el sector del esquisto.

Con esa disciplina, y con los saudíes firmes en su propio camino de control de precios, el petróleo barato puede resultar una promesa que Trump no pueda cumplir, porque no depende enteramente de él.

-------------------------

Seguí leyendo en Urgente24

Formas naturales de mejorar tu nivel de testosterona a medida que envejeces

Sexo: El error que prácticamente todas las mujeres han cometido en la cama

Sorprendentes razones por las que quieres más sexo en verano

Científicos dicen que el riesgo de disfunción eréctil se reduce con este jugo

¿Qué es un orgasmo cervical y cuál es el secreto para conseguirlo?