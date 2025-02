Ante las deportaciones masivas de Trump, latinos convocan a "un día sin migrantes" el lunes 3/2

Embed - Alisha Hernandez on Instagram: "unidos somos más #BendicionesParaTodos #fypviral #FansDestacados #alishahernandez #AmigosDeFacebook #followerseveryonehighlightseveryone #fypviral2024fyp #rieelsinstragram #reelschallenge @destacar" View this post on Instagram A post shared by Alisha Hernandez (@aliciaquiroz197)

Los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos pagan al año unos US$ 100 mil millones en impuestos de acuerdo a datos recogidos por el Instituto de Política Fiscal y Económica. Eso significa que cada uno abona unos US$ 9.000 cada 12 meses en materia de gravámenes federales, estaduales y en su propio condado.