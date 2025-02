Apareció muerto el argentino perdido cerca de Florianópolis

Mi hermano nos avisó el lunes que iba a estar por tres días en el camping para que no nos preocupemos, ya que no iba a tener señal para comunicarse. El martes, nos hablaron desde el camping para avisarnos que iba a estar en una zona cercana acampando Mi hermano nos avisó el lunes que iba a estar por tres días en el camping para que no nos preocupemos, ya que no iba a tener señal para comunicarse. El martes, nos hablaron desde el camping para avisarnos que iba a estar en una zona cercana acampando

En esos términos se expresa Daniela cuando fuera consultada por le medio La Nación.

Mi hermano nos avisó el lunes que iba a estar por tres días en el camping para que no nos preocupemos, ya que no iba a tener señal para comunicarse. El martes, nos hablaron desde el camping para avisarnos que iba a estar en una zona cercana acampando

Durante la búsqueda, la policía brasileña encontró un vehículo, documentación y el perro con el que viajaba Federico

federico-DZNUEOXMCFBBNGCM2GVEY5JLEQ.avif El argentino, Federico Bruni fue encontrado sin vida en la selva brasileña

Bruni, quien estaba desaparecido desde el lunes 27 de enero, fue hallado a orillas de un río en Sao Bonifacio, en el estado de Santa Catarina. Era de Munro, tenía 32 años y había llegado a Florianópolis en diciembre pasado.

Mensaje de la familia

"Gracias Fede por ser mi hermano. Te amo hoy y siempre. Perdón por no llegar a tiempo. Te amo, te amamos. Siempre juntos. Estamos acá", escribió Daniela, su hermana, en Instagram, debajo de una vieja foto de Federico sonriendo dentro de un utilitario.

Federico Bruni fue encontrado en Sao Bonifacio, a 42 kilómetros de Florianópolis.

Ese lunes Federico se había contactado por última vez con su familia. En esa charla les contó que iría a pasar unos días a un camping en el que no habría buena señal. Por eso no les sorprendió la ausencia de noticias del joven durante algunos días.

Estaba en Brasil desde fines de diciembre. Ya había ido varias veces al país y solía internarse en zonas selváticas y pueblos aislados, pero nunca había visitado el lugar en el que finalmente fue encontrado su cuerpo.

La familia de Federico había viajado este viernes a Brasil, después de que el jueves la contactaran desde la Policía brasileña para informarles del hallazgo de la camioneta, sus pertenencias y su perra, junto a un río.

Finalmente la policía local lo encontró a orillas del curso de agua.

Más contenido en Urgente24:

El lago que enamora a todos en Argentina con su agua turquesa

Increíble parque acuático en medio de las sierras de Córdoba

El outlet a 20 minutos de CABA donde la gente hace fila para comprar

Se podrá sacar la licencia de conducir sin rendir examen

El parque acuático con toboganes inflables furor en Buenos Aires