Brasil teme a Donald Trump, Javier Milei, al muro y al alambrado

image.png Milei en agrado con Trump, pero alejado de Lula | GENTILEZA X

Bullrich, la ministra insignia de Milei, dijo antes los medios locales que el Gobierno está elaborando un plan para la frontera de la provincia de Misiones con los estados del sur de Brasil. "Tuvimos casos de asesinatos por encargo y otros problemas allí", sentenció.

En esa misma línea, el Gobierno argentino anunció que en el marco del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, con el objetivo de fortalecer las fronteras del norte del país, en la localidad de Aguas Blancas (Salta) se construirá un cerco de alambre en la frontera con Bolivia, para evitar el paso ilegal de personas y el contrabando.

Brasil ajusta las tuercas ante los deportados de Trump y Milei

Los gobiernos de México, Guatemala y Honduras cuentan con políticas de Estado para la reinserción de deportados, ya sean gente de bien o criminales de las maras que mandan a la cárcel; los primeros, fueron a buscar una mejor vida en el extranjero, y los segundos, a probar suerte con el delito o a traficar.

En el caso de Brasil, a pesar de que en los últimos cuatro años recibió cerca de 7 mil deportados del Gobierno de Biden, no posee programas de reabsorción de ciudadanos que puedan dar abasto ante las cifras descomunales que se manejarían si Trump da rienda suelta a la ola de expulsión: se estima que el número de brasileros ilegales en Estados Unidos asciende por estos días a 230 mil.

Los deportados, usualmente llegan a Brasil a través del Aeropuerto Internacional de Confins, en Minas Gerais, y luego pasan por el control de la Policía Federal (PF), como cualquier ciudadano. Tras ello no reciben apoyo estatal, ni asistencia económica ni seguimiento.

“Las personas que llegan al país sin perspectivas de rehacer sus vidas en su tierra natal, y muchas de ellas después de años en Estados Unidos, no es raro que intenten emigrar nuevamente con la ayuda de coyotes. Hay un impacto material, pero también psicológico en sus vidas”, explica el diario Folha S. Paulho.

image.png Inmigrantes llegando a Brasil | GENTILEZA AFP

En general, Brasil e hispanoamérica exporta ilegalmente a USA la mano de obra no calificada. Ciudades como Governador Valadares, Minas Gerais, el ex centro de vida de esos inmigrantes, no tienen una política específica. Al respecto, la dirección del municipio dijo que "esperará esta llegada" de deportados para analizar "los próximos pasos".

Ante el nuevo panorama mundial de deportaciones, de las tierras de Trump y a través de frontera de Milei, el gobierno de Lula publicó esta semana un mensaje de aliento para los inmigrantes irregulares y afirmó que los deportados "son dignos de respeto".

En ese sentido, trascendió que el Gobierno de Lula está ahora mismo ultimando detalles para desarrollar una política migratoria más seria, o bien reimpulsar la Ley de Migraciones firmada en 2017, que nunca salió a la mesa.

Según la prensa brasilera, un equipo de Palacio do Planhato ya elaboró un documento que aún no ha sido aprobado. Uno de sus artículos sostiene que "los brasileños retornados y los no admitidos en el extranjero, así como sus familiares, serán el público objetivo de acciones de promoción de derechos, inserción socioeconómica e integración local".

Asimismo, el ministro Macaé Evaristo (Derechos Humanos) anunció, tras una reunión con Lula durante el martes, la creación de un centro de atención humanizada en Confins. El proyecto seguiría el modelo de la estructura que existe en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, desde hace 20 años.

"Sin embargo, la iniciativa en el aeropuerto más grande del país debe considerarse con cautela. Creado inicialmente para combatir la trata de personas, en los últimos años estuvo dominado por servicios para inmigrantes afganos que llegaban y durante días, semanas o meses vivieron en la terminal 2 del aeropuerto. Es un dispositivo de servicio inmediato e importante, pero quienes siguen el tema dicen que es necesario hacer más", sostiene Folha S. Paulho.

Más contenido de Urgente24

Susana Giménez cumple 81 años: La diva que conquistó la televisión argentina

La crisis en Acindar se profundiza: Retiros voluntarios y un panorama desalentador

Reelección indefinida y desdoblamiento electoral: Pedido de intendentes a Axel Kicillof

Una playita con piletas en Mendoza que pocos conocen

En Perú convirtieron en alcalde al streamer anti Messi: Speed