Trump desenmascaró a Joe Biden: Destinó US$ 50 millones en preservativos para Gaza

La política de la nueva Administración de la Casa Blanca se centra en eso: en ser buenos administradores de los dólares de los contribuyentes La política de la nueva Administración de la Casa Blanca se centra en eso: en ser buenos administradores de los dólares de los contribuyentes

La secretaria de prensa de Trump se mostró indignada y calificó todo ello de un claro “despilfarro absurdo del dinero de los contribuyentes”. Más aún, cuando tales valores de preservativos denotarían un sobreprecio.

Es que, si vamos al caso de que en Estados Unidos los preservativos cuestan menos de un dólar cada uno, y mucho menos si se venden en paquete, además de que en Gaza sólo viven dos millones de personas —con suerte tras el exilio y los estragos de la guerra—, no se entiende por qué Biden destinó en ello una cifra millonaria exorbitante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/WessinChavez/status/1884588404702105922&partner=&hide_thread=false Increible para el que vea y entienda esto, miles de millones de dólares aprobados por el gobierno de Biden que _iban para Gaza bajo el concepto de la adquisición de condones._ ¡Este tipo de locura Woke es que Trump ha detenido raudo y veloz! ¡Comprende o todavía no lo entiende! pic.twitter.com/16gxoUXzVP — Elìas Wessin Chàvez (@WessinChavez) January 29, 2025

El séquito de Biden se defiende: "Sueño febril"

El ala demócrata salió abiertamente a desmentir las afirmaciones de que Joe Biden había destinado 50 millones para preservativos en Gaza, y de hecho, la catalogó de “absurda”.

El subsecretario adjunto para asuntos israelíes-palestinos durante el Gobierno de Biden, Andrew Miller, desestimó los dichos de la portavoz de la Casa Blanca y los tachó de responder a un “sueño febril”.

“Es posible que se reserven 50 millones de dólares para la salud sexual o algo por el estilo, que incluiría ginecología y muchos otros servicios, pero, definitivamente, no son solo los condones“, afirmó en diálogo con The Times of Israel.

