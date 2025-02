Los rehenes Eli Sharabi, Ohad Ben Ami y Or Levy regresan a Israel y 183 presos a Palestina

Ohad Ben Ami y Eli Sharabi fueron tomados como rehenes en el kibutz Be'eri durante el ataque transfronterizo liderado por Hamás el 07/10/2023; y Or Levy fue secuestrado ese día en el festival de música Nova.

Reacciones

"¡Esto es lo que parece un crimen contra la humanidad! El mundo entero debe mirar directamente a Ohad, Or y Eli, quienes regresaron de 491 días de infierno en cautiverio, con dolor, demacrados y heridos, sólo para ser explotados en un espectáculo cínico y cruel por condenados asesinos. Nos consuela el hecho de que hayan regresado vivos a los brazos de sus seres queridos", posteó el presidente de Israel, Isaac Herzog, en X.

Herzo recordó:

"Desde su liberación del cautiverio, Raz, la esposa de Ohad, y sus 3 hijas, Yuli, Ela y Natali, lucharon incansablemente en Israel y otros países, por su regreso."

"Or y su esposa Einav, fueron a celebrar el festival de Nova. Los terroristas asesinaron a Einav y secuestraron a Or y lo llevaron a Gaza. Su hijo de 3 años, Almog –'Mogi'– fue cuidado durante el cautiverio de su padre por sus familias."

"La esposa de Eli Sharabi, Lianne, y sus 2 hijas, Noiya y Yahel, fueron asesinadas el 07/10/2023 en Beeri. Su hermano Yossi fue asesinado en cautiverio. Su madre, Hannah, junto con sus hermanos Sharon y Osnat, dedicaron todas sus fuerzas a la lucha por su regreso."

"Completar el acuerdo de rehenes es un imperativo humano, moral y judío. Es esencial rescatar a todos nuestros hermanos y hermanas del infierno del cautiverio en Gaza, ¡hasta el último!".

Hipócrita, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, desde Washington DC, difundió un comunicado acerca del frágil estado de Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami tras 491 días de cautiverio: “No haremos la vista gorda ante las impactantes escenas que presenciamos hoy”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, respondió a Netanyahu:

Netanyahu, ¿acabas de descubrir que los rehenes están en una situación desesperada? ¿No lo sabías antes? Porque esto estaba escrito en los informes de inteligencia que han llegado a tu escritorio en los últimos meses. Tú has visto esos informes igual que yo. ¿Cómo les ayuda ahora que has "ordenado que se tomen medidas"? Y si hay medidas que tomar, ¿por qué no las ordenaste antes? Netanyahu, ¿acabas de descubrir que los rehenes están en una situación desesperada? ¿No lo sabías antes? Porque esto estaba escrito en los informes de inteligencia que han llegado a tu escritorio en los últimos meses. Tú has visto esos informes igual que yo. ¿Cómo les ayuda ahora que has "ordenado que se tomen medidas"? Y si hay medidas que tomar, ¿por qué no las ordenaste antes?

Liberados

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se reunió en Teherán con el líder en funciones de Hamás, Khalil al-Hayya, y otros 2 líderes del grupo palestino.

Los medios estatales iraníes no dieron detalles sobre la reunión y sólo publicaron fotos de la reunión de Jamenei con al-Hayya; Muhammad Darwish, jefe del consejo de liderazgo de Hamas; y el alto funcionario de Hamas, Nizar Awadallah.

Mohamad Elmasry, profesor del Instituto de Estudios de Posgrado de Doha (Qatar): "Al no permitir el ingreso de gran parte de la ayuda necesaria –en particular, tiendas de campaña y refugios– a Gaza, Israel podría estar intentando provocar una respuesta de Hamás. La intención de Israel en la guerra fue hacer que la Franja de Gaza sea completamente inhabitable porque querían despoblarla. Desde el principio han estado impidiendo la ayuda humanitaria esencial: prometieron hacerlo y lo hicieron”.

Elmasry recordó a Al Jazeera que esto fue confirmado en un informe luego de una investigación realizada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2024 (USAID acaba de ser intervenida y semidestruida por Elon Musk y su DOGE en la Administración Trump).

"No creo que debamos necesariamente sorprendernos demasiado por estos acontecimientos", concluyó.

prision en israel.webp Prisión de donde salieron 183 palestinos.

Palestinos

183 prisioneros y detenidos palestinos fueron liberados como parte del acuerdo de liberación de rehenes:

111 prisioneros arrestados después del 07/10/2023 liberados en Gaza.

7 presos condenados a cadena perpetua que serán deportados.

20 presos con largas condenas originarios de Gaza.

42 prisioneros liberados en Cisjordania ocupada.

3 prisioneros liberados en Jerusalén.

Escenas jubilosas cuando los prisioneros liberados fueron recibidos por sus seres queridos en Ramallah.

Algunos de los palestinos liberados sobre los hombros de la gente, mientras otros abrazaban a sus amigos y familiares.

Hamas ha difundido un extenso comunicado. A continuación, las principales citas:

"Las Brigadas Qassam en Gaza liberaron hoy a varios cautivos del enemigo en su poder, a cambio de la liberación de una nueva tanda de nuestros heroicos prisioneros en las cárceles de la ocupación, en el marco del acuerdo de alto el fuego."

"Las grandes escenas del proceso de entrega, y los mensajes de la resistencia sobre el “día siguiente”, confirman la mano de nuestro pueblo y su resistencia seguirá siendo suprema… acercándonos al retorno, a la libertad y a la autodeterminación.

"Nuestro pueblo palestino, con su gran movilización en torno a la resistencia y el desafío a la ocupación, confirma su rechazo a todos los proyectos de desplazamiento y ocupación de Trump y su firme determinación de frustrarlos."

"La “victoria absoluta” que el criminal Netanyahu y su ejército buscaron durante 471 días son ilusiones que se hicieron añicos en la tierra de la orgullosa Gaza para siempre."

"Renovamos nuestro saludo a nuestro gran pueblo palestino, que con su legendaria firmeza envió un mensaje claro al mundo entero de que… está comprometido con su resistencia y decidido a continuar su camino hasta la libertad y el establecimiento de su Estado independiente con Jerusalén como su capital."

"Nuestra resistencia se ha adherido a los valores humanos y a las disposiciones del derecho internacional humanitario en su trato a los prisioneros, y ha realizado grandes esfuerzos para preservar sus vidas a pesar de los bombardeos sionistas y los intentos del criminal de guerra Netanyahu de atacarlos y liquidarlos."

Gaza-Ohad Ben Ami.webp Ohan Ben Ami.

Reclamo de una madre

La madre de Matan Zangauker, rehén de Netanyahu, difundió un video acerca del debilitado estado físico de los recién regresados y ella afirmó:

"Netanyahu, ¿ves cómo son? ¿Ves las consecuencias de tus obstrucciones? Durante meses, hemos estado gritando que se están muriendo de hambre y que están siendo maltratados.

¿Qué pensabas que sucedería cuando seguías obstruyendo y obstruyendo? ¡Este infierno no puede continuar más! ¡Los judíos están viviendo un Holocausto! Los 3 que regresaron hoy son sobrevivientes del Holocausto. ¡Mi Matan está viviendo un Holocausto! ¡Quien no salga de allí ahora no sobrevivirá al infierno! Y mientras ellos están sufriendo un Holocausto y toda la nación está llorando, usted, el Primer Ministro, está de vacaciones en Washington. ¡Y mientras tanto, está tratando de sabotear las negociaciones para la 2da. etapa, que se suponía que comenzarían hace 6 días!

Hago un llamamiento a la población: ¡Salgan a la calle! ¡No hay tiempo! El acuerdo debe implementarse en su totalidad y el plazo debe acortarse.

Todos deben regresar a casa, ¡ahora!"

El hijo de Zangauker, Matan, no está incluido en la lista de rehenes que serán devueltos en la etapa actual del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Cronograma de de rehenes liberados en la 1ra. etapa del cese de hostilidades:

Día 1: 3 rehenes

Día 7: 4 rehenes

Día 12: 3 rehenes israelíes y 5 tailandeses

Día 14: 3 rehenes

Día 21: 3 rehenes

Día 28: 3 rehenes.

Disparar primero

En tanto, las acciones bélicas de Israel no cesan. Y algunas son muy preocupantes.

Amós Harel en Haaretz:

A principios de semana, el ejército difundió imágenes extraordinarias de Yenín, en Cisjordania. Las fuerzas que habían estado operando en la ciudad y en el campo de refugiados durante tres semanas volaron 23 casas a la vez. El ejército afirmó que habían sido utilizadas como "bases terroristas".

La escena parecía sacada de la Franja de Gaza . La destrucción que el ejército está dejando tras de sí en Yenín y sus alrededores puede que no alcance las proporciones de Gaza, pero es mayor que todo lo que hemos visto en Cisjordania desde la Operación Escudo Defensivo de 2002 durante la segunda Intifada.

En cada uno de los anuncios, el primer ministro, el ministro de Defensa y los generales subrayan el alcance de la operación. Algunos de ellos mencionan la intención de desplegar tropas en territorio palestino a largo plazo, una medida que los militares han evitado durante muchos años.

El alcalde de Yenín declaró esta semana que alrededor del 40 por ciento de los habitantes de la ciudad habían huido a causa de los combates. El ejército anunció el martes que "55 terroristas fueron eliminados" y 380 sospechosos fueron detenidos. Es de suponer que estas cifras hayan aumentado.

Ese día, un palestino disparó contra un puesto de control del ejército cerca de la aldea de Tayasir, matando a dos reservistas e hiriendo a siete soldados. El puesto de control está en la carretera que une el norte del valle del Jordán con la zona entre Yenín y Nablus.

El ejército ha desplegando varios equipos de combate en el norte de Cisjordania como parte de la operación, a la que ha bautizado como "Muro de Hierro". Los cínicos del Estado Mayor la llaman "Muro de Smotrich", en honor al ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich.

2024_0805-bezalel-smotrich-1200x800.webp Bezalel Smotrich.

La luz verde a la operación, que coincide con el acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes en Gaza , tiene como objetivo dar a los partidos de extrema derecha una excusa para permanecer en la coalición gobernante. Pueden argumentar que la guerra contra el terrorismo continúa sin cesar, en particular en áreas que preocupan mucho a sus votantes. La necesidad operativa en el norte de Cisjordania coincide con la necesidad política, y el ejército actúa en consecuencia.

Esta estrategia, que la derecha califica de "agresiva", incluye un trato cruel a los civiles palestinos y también genera molestias a los conductores debido a la enorme cantidad de nuevos puestos de control en Cisjordania.

Otro componente es el legado del ex Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en las cárceles. Los funcionarios del servicio penitenciario se enorgullecían de su trato agresivo a los prisioneros palestinos que serían liberados en el acuerdo de rehenes. En realidad, el ejército tenía mucha más responsabilidad, tanto en las cárceles como en los centros de detención.

Las atrocidades cometidas por Hamás el 07/10 eliminaron las restricciones impuestas a soldados y carceleros. El resultado a largo plazo no es sólo condiciones penitenciarias más estrictas, sino que también ha habido una serie de casos de tortura metódica. (...)".