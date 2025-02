Crisis de seguridad: mix de indolencia, malaria económica y yerro del Operativo Sol

Los chorros pesados, los que quieren suculentos botines, se fueron a reventar casas a la costa, como todos los años. Por eso, tenemos un delito de baja intensidad. Al no ver policías en las calles, todo se descontroló. Los chorros pesados, los que quieren suculentos botines, se fueron a reventar casas a la costa, como todos los años. Por eso, tenemos un delito de baja intensidad. Al no ver policías en las calles, todo se descontroló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1870154516907081739&partner=&hide_thread=false El video de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para presentar el Operativo de Sol a Sol 2024/25 para los destinos turísticos. pic.twitter.com/pGDvlevxgH — Corta (@somoscorta) December 20, 2024

Resumiendo: Javier Alonso fue a esperar a la Costa Atlántica un tsunami delictual que no jamás se registró.

Mientras tanto, el Gran Buenos Aires quedó inerme y a merced de jóvenes inexpertos y muy violentos porque suelen estar casi siempre “sacados”.

image.png

¿Por qué quedó tan desequilibrada la bonaerense?

“Con la malaria que hay, seguramente el gobierno de Kicillof debe haber dejado que se anotaran más polis de lo normal para patrullar las playas y rutas cercanas” nos planteó nuestro informante.

Posiblemente, para no generar mal clima con efectivos que se juegan a diario la vida en calles peligrosas, se hayan aumentado los cupos para ir a la Feliz y se generó el efecto de la “frazada corta”: no alcanzaron los hombres y mujeres de la fuerza para cubrir todos los objetivos al unísono.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1887825744920793117&partner=&hide_thread=false Así suena el miedo | Otro golpe de la inseguridad en el conurbano caliente. Esta vez fue en Ituzaingó, en la zona oeste del GBA. Una pareja iba en moto, los emboscaron y los tiraron al suelo para robárselas. No opusieron ningún tipo de resistencia, pero todo fue miedo. pic.twitter.com/P0j2psfk3g — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 7, 2025

El gobernador de Buenos Aires teme quedar como un represor o el ideólogo de la “mano dura” pero los errores de su ministro de Seguridad lo han dejado expuesto ante una sociedad que señala que el temor a ser asaltado supera al temor a la inflación o perder un trabajo. El gobernador de Buenos Aires teme quedar como un represor o el ideólogo de la “mano dura” pero los errores de su ministro de Seguridad lo han dejado expuesto ante una sociedad que señala que el temor a ser asaltado supera al temor a la inflación o perder un trabajo.

Ituzaingó: poner el pecho, literalmente, frente a los chorros

José Rosendo es Secretario de Seguridad en el municipio de Ituzaingó y ha captado la atención de los medios porque a menudo recorre la ciudad y suele enfrentarse con delincuentes a pesar de no portar arma de fuego.

image.png José Rosendo, secretario de Seguridad de Ituzaingó

La gestión de Ituzaingó ha puesto el foco en las cuestiones de inseguridad. Por ello, ha implementado un Plan Director consensuado con todas las fuerzas políticas.

Se trata de una geografía donde habitan integrantes de un sector social muy alto: las quintas de Parque Leloir no tienen nada que envidiarle a las mejores casonas de la provincia de Buenos Aires y eso suele ser un imán para los malvivientes.

Trabajamos fuertemente en el tema del patrullaje, reforzamos la guardia municipal, contamos con un sistema propio de móviles y gracias a ello aumentamos la prevención. Trabajamos fuertemente en el tema del patrullaje, reforzamos la guardia municipal, contamos con un sistema propio de móviles y gracias a ello aumentamos la prevención.

Los operativos locales son sorpresivos y han dado muy buenos resultados ya que no existe posibilidad de fuga.

Como si todo esto fuera poco, Tony Rosendo recorre su ciudad en busca de situaciones peligrosas y les pone el cuerpo.

En el siguiente video, se lo ve deteniendo delincuentes que habían robado, Pudo recuperar los elementos sustraídos en varias ocasiones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1887893433764778305&partner=&hide_thread=false Urgente, Conurbano caliente. Se conocieron nuevas imágenes del Secretario de Seguridad de Ituzaingó Tony Rosendo deteniendo delincuentes que había robado unas cuadras atrás y recuperando los elementos sustraídos. El clima está cada vez más caldeado. Abro pic.twitter.com/cq1QqQ8prS — Sebastian Dumont (@tomy2430) February 7, 2025

Consultado por Urgente23.com sobre este tipo de actitudes, respondió:

Yo no salgo a buscar ladrones pero cuando voy circulando como vecino me he encontrado con situaciones que ameritan que uno actúe como ciudadano. Como hacen muchas otras personas todos los días. Al tener el cargo de Secretario de Seguridad me siento con más obligación que el resto. Yo no salgo a buscar ladrones pero cuando voy circulando como vecino me he encontrado con situaciones que ameritan que uno actúe como ciudadano. Como hacen muchas otras personas todos los días. Al tener el cargo de Secretario de Seguridad me siento con más obligación que el resto.

“No porto armamentos y prefiero continuar de este modo. Tengo un equipo que planifica y una policía local que reacciona ante cualquier pedido de los contribuyentes”.

El funcionario municipal añadió:

“Apenas asumí, me reuní con autoridades policiales y les pedí que avanzaran en el control de todas la motos que circulan por Ituzaingó porque el delito más común que sufre la gente es el atraco por parte de quienes se mueven en este tipo de rodados”.

Rosendo cerró con un anuncio esperanzador para la lucha contra los más peligrosos.

“Estamos lanzando una app donde se va a poder llamar a la ambulancia, a la policía y a los bomberos de manera inmediata”.

-------------------

Más contenido de Urgente24

Alerta Patricia Bullrich: Como en 2012, los gendarmes preparan protestas

FMI: Lecturas diferentes Infobae, La Nación, El Cronista y Clarín sobre futuras medidas

El dólar en la cuerda floja: ¿Cuánto más puede sostenerse el ancla cambiaria?

Diputados: Mayoritario repudio al discurso de Milei en Davos (pero no alcanzó para aprobarlo)