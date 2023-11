El caos interno de Javier Milei

Reunión-entre-Alberto-Fernández-y-Javier-Milei Alberto Fernández y Javier Milei en el primer encuentro institucional de transición en la quinta de Olivos.

Esa es una parte de la historia. La otra aparece como la contracara. Porque si hacia afuera de La libertad avanza se apreció cierta normalidad, incluso ante lo singular del presidente electo, fue hacia adentro de la fuerza libertaria donde se percibió un mayor desorden. Ese caos interno, que obligó a Milei a reprogramar un viajes a USA, se refleja antes que nada en la falta de claridad del plan económico y su ejecutores cuando faltan 15 días para que el nuevo gobierno asuma sus funciones. Milei no confirmó aún a su ministro de Economía. Luis ‘Toto’ Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri, se mueve como emisario, pero eso no significa que vaya a asumir la conducción del Palacio de Hacienda. Todo es minuto a minuto. Como ejemplo más palpable se puede tomar el Banco Central. En apenas 3 días ya hubo 2 renuncias a la posibilidad de presidirlo. Emilio Ocampo, ideológico del plan de dolarización, renunció a su nominación -la primera confirmada por Milei en campaña- por sus discrepancias con Caputo. En su lugar, el presidente electo convocó a Demian Reidel, quien había ocupado una vicepresidencia en la entidad monetaria en tiempos del mandato de Federico Stuzenegger, quien fue sucedido por el mismo Caputo. El propio Reidel confirmó vía la exTwitter que no asumirá ese lugar “en este momento”. Le adjudican al físico y economista no comulgar con la idea dolarizadora. Caputo la tendría como meta, pero en un futuro no definido.