Una venció al Zar, otra dinamita la Corte Suprema de Tucumán

Un caso es más conocido que el otro: el ex gobernador y ex senador nacional José Alperovich, 'el Zar' de la Provincia de Tucumán, fue procesado y embargado por el juez criminal y correccional Osvaldo Rappa, cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, por considerarlo penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple reiterado en 3 oportunidades" (2 de esos casos, en tentativa) y por “abuso sexual agravado por haber sido con acceso carnal” en 6 oportunidades, contra una sobrina cuyo nombre no se menciona por protección a la víctima. El otro caso trata de una joven que pone en evidencia a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.