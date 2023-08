Creo que hay que tenemos un problema y que hay que resolver. Tampoco alcanza con cambiar una ley porque hoy tenemos un montón de leyes que ni se cumplen y esto que dicen de que entran y salen, ¿entonces eso quiere decir que hay un juez que los libera o que se escapan? La Justicia tiene que hacer su parte, el Poder Legislativo también y a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Ahora, Conte Grand confirmó que bajó la reincidencia del 46% al 26%".

Consultado sobre la suma fija a la que se oponen los sindicalistas por temor a seguir perdiendo terreno de negociación política, lanzó: "Sí. Creo que sería bueno y que se puede dar (antes de las elecciones)".

También se definió por la interna de Unión por la Patria (UP) y dejó entrever que votará al ministro de Economía, Sergio Massa: "Los dos me pidieron que esté en sus boletas. Entonces, en el lugar en el que estoy no tiene sentido que diga a quién voy a votar pero lo tengo decidido. Sí, me parece, Sergio Massa va a ser el próximo presidente".

Cruce entre Axel Kicillof y María Eugenia Duffard

Luego, al hablar de inflación, salarios y la deuda que contrajo la Argentina con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, se cruzó con la periodista María Eugenia Duffard:

AK: Es el problema de tener al Fondo. ¿Quién nos trajo al Fondo? ¡Por Dios!

MED: Bueno, pero ya está acá.

AK: Sí. A veces dicen 'ah pero Macri'. ¿No podemos ni hablar de una cosa de esta enormidad y de quién le puso (la firma)? ¡Sí! No es por ustedes, perdón. Abrí el paraguas...

MED: Lo que pienso es que ya lo tenían en 2019. Cuando usted quiso ser gobernador y cuando Alberto Fernández quiso se presidente, ya sabían que tenían este problema. 4 años es poco tiempo, es cierto, pero no es que estamos mejor, al menos desde la percepción.

AK: Bueno, hay sectores a los que les va bien y a otros no tanto.

MED: No se siente con una inflación del 115% interanual. Es un montón.

AK: Lo que digo es que lo peor que te puede pasar con la inflación es que tu salario quede por debajo, sea alta o sea baja la inflación (...) Hay sectores que han ganado a la inflación.

Luciana Geuna: Pero en la provincia de Buenos Aires los que les ganaron a la inflación fueron los empleados públicos. El laburante informal que nos está mirando, perdió 30% del salario.

Chicana por Héctor Magnetto

En un momento le preguntaron si él hubiese sido candidato a presidente si se lo pedía Cristina Kirchner. Más allá de responder obviamente que sí, aclaró con una fuerte chicana: "No hay herederos. Acá, algunos piensan que se va a una escribanía, se escritura y se firma que se van a pasar los votos, el liderazgo... Me parece que se trata de otra cosa y lo nuestro es una construcción colectiva.

Ustedes me decían que hay una lógica de peluquería o de chusmerío en la política pero no se aplica. Es como que yo les pregunte a ustedes sobre su laburo si van ahí atrás y Magnetto les dicta las preguntas. ¿Verdad o consecuencia? La verdad es que no, no es así".

Renovadas críticas al FMI por exigir una devaluación

A su vez, como principal asesor económico se CFK expresó su visión del FMI, cuyo acuerdo para ambos es "inflacionario":

"La inflación está muy vinculado con el tipo de cambio oficial porque es el que define US$150.000 millones de importaciones. El Fondo siempre quiere devaluar y te lo quiere imponer pero eso no es bueno porque es inflacionario desde mi punto de vista porque los precios de los alimentos se fijan por el dólar oficial, que es con el que se importa.

El Fondo no dio los fondos para pagar este vencimiento que es del acuerdo de la deuda que tomó Macri. Todavía estamos pagando la deuda de Macri. Lo que se arregló ahora no es una solución, porque presta la plata pero viene con condicionamientos y un paquete económico que es muy malo para la Argentina

El Fondo exigía que se cumplieran las metas impuestas antes de la sequía. ante esta situación, el Fondo quiso hablar y no quería desembolsar", cerró.

