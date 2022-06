Tensión con los piqueteros: el Gobierno suspendió la reunión

“Nosotros podemos mantener la postergación del plan de lucha, extendemos el cuarto intermedio unos días más. Pero parece que están ganando tiempo. La semana que viene tiene que haber respuestas sobre la mesa”, agregó Belliboni.

Desde el Polo Obrero también indicaron que tenían previsto este jueves por la mañana un encuentro con Emilio Pérsico, que además de uno de los jefes del Movimiento Evita, es secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo.

Pero Pérsico informó que no habría reunión, lo que aumentó el malestar en los movimientos sociales.

Promesa

La semana pasada, en la reunión con Juan Zabaleta, los integrantes de UP se comprometieron a no volver a movilizar hasta el próximo encuentro, que era el cancelado este juevse: "No vamos a tomar ninguna medida en los próximos días porque vamos a respetar el cuarto intermedio, pero si no hay respuesta va a seguir la lucha", había dicho Eduardo Belliboni.

Y agregó: "Hemos discutido los problemas sociales que hay en Argentina, hemos planteado nuestros reclamos y pasamos a un cuarto intermedio a ver si el ministerio puede arrimar alguna propuesta concreta para las necesidades sociales".

Otras lecturas de Urgente24:

El peligroso 'déjà vu' de la Argentina 2022 / 2023

Cepo BCRA: Agencias de turismo dolarizan hasta las reservas

Para Alberto F. la culpa no es de Guzmán y denunció intento de "golpe de mercado"

El Senado afina detalles para ampliar la Corte Suprema