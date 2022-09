Usurpación: Tras el ataque a Gendarmería, ocuparon 'Los Radales'

Buteler insistió con la necesidad de que el Gobierno Nacional que instrumente las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pobladores de la zona y sus bienes, siendo que el área en conflicto se encuentra en dependencias de Parques Nacionales.

"Esperamos que en la reunión del jueves se articulen acciones efectivas para solucionar la problemática de Villa Mascardi a los fines de la recuperación del predio y las viviendas usurpadas, logrando que se desaloje a quienes están en la ilegalidad y de esa manera se recupere la tranquilidad en la zona por el bien de los pobladores", remarcó Buteler.

Cabe recordar que el jueves se realizará una reunión convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Aníbal Fernández, en la que se sentarán las bases para la creación de un comando de fuerzas federales en la localidad de Villa Mascardi. Del encuentro participará la Ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor.

Minor remarcó que la zona involucrada tiene jurisdicción federal, "es un parque nacional, dentro del parque hay algunas propiedades privadas y en virtud de eso hubo una causa en la justicia ordinaria. Por eso mantuvimos una custodia sobre la propiedad".

"Con la gobernadora (Arabela Carreras) tomamos la decisión de que el COER esté apostado en el destacamento de Mascardi ante cualquier inconveniente, más allá de la usurpación y del territorio nacional, nos interesa preservar la integridad de los ciudadanos", agregó la ministra.

Nación reforzará la zona con presencia de fuerzas federales tras el ataque del último domingo en el que los cinco efectivos que se encontraban custodiando el lugar por orden de la Fiscalía Federal de Bariloche, al verse superados en número, procedieron a replegarse y huyeron inmediatamente en un furgón para evitar salir heridos.

Las reacciones

El ataque incendiario a Gendarmería Nacional generó reacciones extremas de algunos sectores políticos y el silencio del Gobierno nacional, afectado directo con este episodio.

El Gobierno de Río Negro de manera institucional repudió el hecho y la gobernadora Arabela Carreras en un acto que encabezó por la tarde en Bariloche se refirió al tema como un "hecho gravísimo" y lo calificó como una agresión "a la institucionalidad de la Nación".

En el ámbito nacional, sí se manifestó a primera hora de ayer el Auditor General de la Nación y exsenador por Río Negro, Miguel Pichetto, que a través de sus redes sociales condenó el "brutal ataque de pseudo-mapuches a un puesto móvil de Gendarmería anoche. Bajaron en malón de la montaña, atacaron con armas de fuego a los gendarmes, e incendiaron el puesto móvil", indicó.

El texto concluyó diciendo: "En la zona del Mascardi hay actividad insurreccional y ataques a las Fuerzas de Seguridad".

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, hizo lo propio en su cuenta de Twitter aunque de manera directa no mencionó el ataque al puesto de Gendarmería: "Califico como un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía nacional lo que está ocurriendo en nuestra Patagonia. La Patria no se negocia con nadie; ni con los sectores económicos de poder, ni con los grupos radicalizados autodenominados mapuches", indicó.

También parafraseó a José de San Martín: "Cada paso para atrás en nuestra historia de pueblo independiente, desde lo político, lo territorial y lo económico, nos costará sangre, sudor y lágrimas.

Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla".

La Mesa de Consenso Bariloche, que integran cámaras empresariales, organizaciones, ruralistas, referentes vinculados a Juntos por el Cambio y pobladores de Villa Mascardi, reclamó por la "inacción de las autoridades provinciales y nacionales frente a los repetidos ataques que se produjeron en la zona de Villa Mascardi".

"Se trata de un hecho gravísimo: esta vez no es un ataque a un particular, sino un ataque a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en su accionar delictivo", dijo la organización en la misma línea de las expresiones del propietario del predio donde se encontraba la casilla de Gendarmería, que también sufrió el daño de un galpón en el mismo episodio.

Para Consenso Bariloche "es muy grave también que los cinco efectivos de Gendarmería Nacional que estaban en la casilla abandonaran el lugar antes de que ardiera completamente. Que los gendarmes salieran corriendo, como si no fuera su rol intervenir en estas situaciones, no solo prueba el desamparo en que se encuentra la sociedad, sino también el grado de violencia inusitada y sin control instaurada en la zona", indicaron.

"El ataque esta vez no fue entre civiles, fue atacada una fuerza federal. ¿Esta es la forma en que el Gobierno Nacional se ocupa de la jurisdicción del estado nacional sobre el territorio? ¿Es la forma en que se ocupa de proteger a la sociedad civil de quienes cometen delitos? ¿Renunció el Estado argentino al monopolio de la fuerza y lo delegó en bandas que imponen sus reglas, al margen del estado de derecho? Hace falta que las autoridades respondan estás preguntas", concluyó el documento que difundieron ayer.

