Pan y pobreza: Nueva denuncia contra el FETA y el 40% que se verá en 2023 

El argumento fue el mismo que las pymes molineras usaron en sus sucesivas advertencias públicas a los secretarios de Comercio modelo 2022: Felleti, Guillermo Hang, Martín Pollera y Matías Tombolini.

Los molinos pyme pidieron a Matías Tambolini que los reciba y tome un aporte concreto respecto del problema que ha heredado con el FETA y cómo resolverlo para cumplir con el verdadero fin creado...

"Las Pymes no pueden vender por debajo de nuestros costos (a un precio fijo menor) y luego esperar al subsidio porque no tienen ni espalda financiera ni margen económico. Además, tal como lo previmos y como sucedió con el ex ONCCA, las reglas no son transparentes y los desembolsos se demoran".

Desde la mirada de este sector que decidió como el grueso de la industria molinera no adherir al mecanismo ideado por Feletti (se sospecha que a favor del molino más grande del mercado, que es Cañuelas), "el FETA benefició a unos pocos molinos en detrimento de la mayoría. La Secretaría asegura una cantidad de molinos incorporados que no llegan al 10% de la molinería. Recordemos que toda la molinería rechazó la herramienta por ser inadecuada e injustificable", se explicó.

Además argumentaron que después de 6 meses de funcionamiento, el fideicomiso financiado con 400 millones de dólares de las retenciones a la soja "no ha tenido resultados favorables", ya que "el precio del pan continuó subiendo conforme a la inflación".

Hablaron de "mecanismos poco transparentes que distorsionan el mercado, que no contribuyen a la estabilización del precio del pan y que agravan las desigualdades"

"No existen, por parte de la Secretaría de Comercio, fundamentos técnico-económicos, ni alimentarios que justifiquen las medidas implementadas", insisten los molinos más pequeños, para quienes además "las pymes no son los formadores de precio. Según informes de FADA, los molinos representamos el 4% en la formación del precio del pan".

En este contexto es que pidieron a Matías Tambolini que los reciba y tome un aporte concreto respecto del problema que ha heredado con el FETA y cómo resolverlo para cumplir con el verdadero fin creado. "Estamos a disposición para pensar nuevas opciones que no pongan en riesgo nuestras empresas que representan la cultura y las economías regionales de los pueblos del interior del país".

Rosario aclara que el aumento es por suba de salarios...

Desde la Asociación Industriales Panaderos de Rosario adelantaron ayer un incremento del kilo del pan durante los próximos días: el mismo oscilará entre los 330 y 360 pesos. Y explicaron esta vez el incremento no está impulsado por el precio de la harina -como venía sucediendo- sino por otros insumos necesarios para su elaboración y por un "importante" incremento de los salarios a partir de octubre.

En Rosario aclaran que el incremento que se viene no está impulsado por el precio de la harina...

"Han cambiado los costos de elaboración ostensiblemente. Los significativos ajustes en los salarios, el aumento de la levadura y la energía, el precio del pan estará obligado a sufrir un incremento en estos días", explicó Jorge Vitantonio de los industriales panaderos de Rosario.

"Es lamentable. Nosotros somos muy respetuosos con la gente pero cuando los costos te van sobrepasando desgraciadamente hay que retocarlos", agregó Vitantonio.

"Vengo de una reunión con panaderos de todo el país en Mendoza y en el 90 por ciento el pan ya aumentó la semana pasada. Nosotros lo hemos tratado de esperar a ver si tenemos alguna novedad del subsidio, sin embargo, como eso no ocurre, vamos a tener que tocar el precio que no es muy significativo, pero para quienes tienen los bolsillos flacos es siempre significativo", advirtió.

Pobreza: la suba que no se verá hoy

Este miércoles a las 16 se conocerá el dato oficial correspondiente a los primeros seis meses del año y los especialistas ya advierten que, a pesar del deterioro de los ingresos por la inflación, la cifra podrá dar una sorpresa por la "positiva". Es que el número más difícil se dará recién en el segundo semestre de este año.

"Para muchos, el dato de hoy puede ser una sorpresa porque esperarán una suba dada la situación actual, pero hay que entender que el número no refleja la pobreza de hoy, ni siquiera al 30 de junio", dijo Leopoldo Tornarolli, economista del CEDLAS-UNLP.

En cambio, es muy difícil que el año termine con una buena noticia. Pero la información recién se conocerá en 2023. Ya se estima que rondará el 40% nuevamente

"En los últimos dos meses, julio y agosto, la CBT dio un salto y pasó a crecer interanualmente a un ritmo del 74%. En ausencia de un programa de estabilización mi impresión es que la CBT va a seguir aumentando hasta finales de año por encima del aumento de los ingresos y la incidencia de la pobreza del segundo semestre del año estaría alrededor del 40%", apunta Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Tornarolli coincide con el dato:

Seguramente en el tercer trimestre haya una suba mayor respecto del aumento de la pobreza en el segundo trimestre, por lo que no sería raro que el número a fin de año se acerque de nuevo al 40%

Para el investigador especializado en pobreza, la cifra de ahora será del 36,3%, un punto menos que lo que dio en el segundo semestre de 2021. Y explica que el primer trimestre de este año, además de tener una inflación promedio más baja de lo que se evidencia ahora, tuvo el efecto del medio aguinaldo, que se contabiliza en el primer mes del año.

