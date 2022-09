“Estamos ultimando los detalles con mis asesores y pienso buscar adhesiones en otros bloques”, le dijo Di Giacomo a lanación.com. Y esgrimió argumentos para convencer a las “terceras fuerzas”. Es entre ellas donde se encuentra la potencial aprobación del proyecto en Diputados, que es la Cámara en la que el oficialismo tiene mayor dificultad para formar una mayoría. Todos apuntan a Javier Milei, a quien la inconveniencia de enfrentar una instancia de primarias lo llevaría a votar a favor de la derogación.

Di Giacomo expresó una posición que sería compartida por el líder de La libertad avanza. Para el rionegrino, al resultar las primarias una "gran encuesta" esta "tergiversa" la elección general al provocar "un efecto de disminución de expectativas por las terceras fuerzas”.

La eliminación de las PASO es resistida por Juntos para el Cambio, que se ha beneficiado de ese sistema para resolver sus internas. Aunque el FdT no tiene una mayoría en Diputados, el principal espacio opositor entró en alerta cuando el sector que responde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, remarcó su posición en contra de las primarias.

Efectos

¿Cómo modifica la eliminación de las PASO el mapa electoral? El analista político y director de la consultora Aresco, Federico Aurelio, reconoció varios elementos que pueden impactar con suspensión de las primarias.

"Puede haber diferencias porque, lo que han mostrado procesos electorales anteriores, es que hubo algunos reacomodamientos entre la primaria y la general", dijo en declaraciones este martes a Radio Nacional.

Aurelio luego apuntó al efecto sobre Juntos por el Cambio. "En el espacio de JxC, donde hay varios precandidatos y no hay uno que lidere con claridad, a diferencia del FdT con Cristina Kirchner, el no tener primarias va a generar varios dolores de cabeza para definir a los candidatos", dijo.

Respecto a los reacomodamientos de votos entre una instancia y la otra, el denominado "voto útil", "que si no hubiera primarias no existiría", sostuvo el director de Aresco. "El primer impacto va ser el de la primera vuelta, que va a permitir clasificar o no a los 2 primeros espacios al balotaje. Eso también podría general algún movimiento en el voto de la gente", estimó.

Por otro lado, también señaló que la eliminación de las PASO le da más tiempo al Gobierno antes de ir a las urnas. "Habrá que ver en el tiempo que hay entre la PASO y la general si se modifica en algo el humor social con la gestión del Gobierno", concluyó.

