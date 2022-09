Se termina el dólar soja y con él, la agonía del BCRA

"Entre la emisión por dólar soja y la absorción vía venta de divisas en el MULC, el BCRA lleva emitido casi el 20% de la Base Monetaria -BM- (según promedio de agosto) en sólo 15 días hábiles. La compra neta de divisas fue de poco más de US$ 3.650 millones, a un costo promedio de $233,3 por dólar."

image.png

Por su parte, el analista financiero Salvador Vitelli, destacaba que, con las operaciones de hoy, el BCRA:

Compró US$ 412 millones a $ 200 y vendió aproximadamente US$ 88 millones en el MULC. Eso da como resultado una compra neta de US$ 324 millones a $ 214,58 por dólar (prorrateando la pérdida en la compra neta). Es una pérdida de $ 4.725 millones. Compró US$ 412 millones a $ 200 y vendió aproximadamente US$ 88 millones en el MULC. Eso da como resultado una compra neta de US$ 324 millones a $ 214,58 por dólar (prorrateando la pérdida en la compra neta). Es una pérdida de $ 4.725 millones.

image.png

Y, a su vez, señala:

image.png

¿Qué pasará después del 30 de septiembre?

Según explicaron desde Agrositio, durante el Seminario 2022, organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja -ACSOJA-, Julio Calzada, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, arrojó que en “dólar billete ”, los productores recibieron durante septiembre un 41% más que en julio y 16% más que en agosto. Por este motivo, el economista advertía:

el que no vende en septiembre y vende en octubre puede llegar a perder U$S 66 por tonelada el que no vende en septiembre y vende en octubre puede llegar a perder U$S 66 por tonelada

Con este desincentivo, pareciera obvio que los exportadores de soja buscaron adelantar si cosecha lo máximo posible, motivo por el cual, estiman que en octubre las cifras de liquidación podrían rondar en U$S 1.250 millones y U$S 1.650 millones -versus los US$ 6.600 millones se creen terminará septiembre-.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1574169056109813762 El viernes a las 19hs, haremos la evaluación final para contarle a la sociedad argentina los resultados. — Sergio Massa (@SergioMassa) September 25, 2022

Para los meses subsiguientes podría verse un aumento paulatino en el volumen exportado, en donde, noviembre rondaría entre U$S 1.350 millones y U$S 1.800 millones, mientras que, en diciembre, la cifra podría andar en U$S 2.000 millones y U$S 2.550 millones

