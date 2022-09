Polémico: Nación promueve vasectomías y ligaduras... ¿desde los 16?

image.png

En el caso de la ligadura de trompas es una intervención quirúrgica que tiene como objetivo cancelar la función reproductiva. Este método anticonceptivo se considera permanente ya que aun cuando se realice la reversión, es posible que no se recupere la fertilidad y no protege contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Lo mismo sucede con la vasectomía cuyo objetivo es cortar los conductos deferentes, que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra provocando que los mismos no puedan salir de los testículos.