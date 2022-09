Semana 360: Martín Llaryora lanzó su "operativo primavera"

Si bien el gobernador hubiera deseado esperar un poco más, es sabido que la revolución de su gabinete provocó que el empuje de la “nueva guardia” sea irreprochable. Y eso detonó el “operativo primavera” del propio Martín Llaryora.

En la semana, el intendente cordobés tuvo una fuerte actividad proselitista, con viajes al interior de la provincia. Además, se mostró junto al gobernador en varias apariciones públicas.

Martín Llaryora 3P.jpg Martín Llaryora se empezó a proyectar esta semana.

Pero lo más resonante y poco común fueron las salidas en la televisión nacional. El intendente tuvo pantalla en TN, canal en el que suelen aparecer sus competidores directos Luis Juez y Rodrigo De Loredo.

Precisamente en esa pantalla, ambos integrantes de Juntos por el Cambio suelen tener minutos para criticar al Gobierno nacional. Y algo similar salió a hacer Martín Llaryora, siguiendo el discurso de Juan Schiaretti.

Para el intendente, la disputa de cara al 2023 pasará por el voto anti k. La oposición provincial intentará alinearlo con el kirchnerismo, tal y como sucedió en la elección de Marcos Juárez.

Para evitar eso, Martín Llaryora deberá convencer al electorado cordobés de que está muy lejos de la Casa Rosada, a pesar de los rumores. “Que no sean comentaristas, que empiecen a resolver los problemas de los argentinos, a bajar la inflación, a generar trabajo, a ser previsibles, que generen un programa que de una solución a la economía. En Córdoba somos productivistas, trabajamos en lo público y lo privado en conjunto, defendemos al campo, la producción, a la industria, pero necesitamos insumos para generar más trabajo. Se sale con más trabajo, no como más subsidios”, señaló el ex diputado.

En esa vía, el despegue de la Casa Rosada debe ser suave para un Martín Llaryora que guarda varias relaciones personales con integrantes del Frente de Todos. Pero tiene que ser al fin.

El escenario más catastrófico para el PJ sería el de una asociación del candidato con el kirchnerismo. Eso dejaría fuera de carrera al aparato electoral más grande de la provincia.

En el mejor de los casos para el peronismo, Martín Llaryora sería la opción de un peronismo republicano, alejado de los vicios kirchneristas. Esa franja encuentra a muchos votantes que hoy están volcados a Juntos por el Cambio.

Su aparición en la televisión nacional responde además a otro dato interesante: la llegada al interior de Córdoba. Por fuera de la Capital provincial, los canales nacionales son los más vistos en la provincia, por lo que son fundamentales para las aspiraciones de gobernación.

Así las cosas, Martín Llaryora parece ir probándose el traje de candidato lentamente. Aunque a paso firme ya que sabe que no tiene competencia interna que lo pueda dejar fuera de juego.

