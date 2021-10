Un proyecto de vasectomías obligatorias luego del 3er. hijo

aborto en USA.jpg Vasectomías vs. abortos, en un lado; ningún cambio, del otro.

La clave

En un memorando enviado a sus colegas, Rabb lamentó que "durante demasiado tiempo, el debate público sobre el aborto, la anticoncepción y los asuntos reproductivos relacionados ha llevado al gobierno al centro de las restricciones a la autonomía corporal de mujeres y niñas".

Presentaré una legislación que requerirá que todos los inseminadores se sometan a vasectomías dentro de las 6 semanas posteriores a tener su tercer hijo o cumplir 40 años, lo que ocurra primero. Presentaré una legislación que requerirá que todos los inseminadores se sometan a vasectomías dentro de las 6 semanas posteriores a tener su tercer hijo o cumplir 40 años, lo que ocurra primero.

"Además, esta legislación permitirá a los residentes de Pensilvania emprender acciones civiles por embarazos no deseados contra inseminadores que conciban un hijo con ellos por error", agregó.

Rabb concluyó alentando a sus colegas a examinar "este próximo proyecto de ley que busca poner fin a este doble rasero atroz de género en beneficio de todas las personas, nuestras familias y nuestra gran mancomunidad".

El proyecto de ley tiene pocas posibilidades de ser aprobado en la Legislatura controlada por los republicanos de Pensilvania.

Con todo Rabb:

He recibido la afirmación y el apoyo de personas en y mucho más allá de mi distrito que tienen derechos reproductivos sacrosantos, sin mencionar a las personas que vea el valor de la sátira para crear conciencia sobre problemas graves como este. He recibido la afirmación y el apoyo de personas en y mucho más allá de mi distrito que tienen derechos reproductivos sacrosantos, sin mencionar a las personas que vea el valor de la sátira para crear conciencia sobre problemas graves como este.

Rabb también dirigió un mensaje a los críticos de su legislación: “A cada persona que considere absurda esta ley que he presentado, les insto a que apliquen el mismo escrutinio a las leyes en lugares como Texas y aquí mismo en Pensilvania, que promulgan leyes paternalistas restricciones a la libertad personal de mujeres cis, hombres trans y personas no binarias que tienen un embarazo no deseado".

En una serie de tweets que revelan su intención de presentar la legislación, Rabb indicó que se inspiró en la representante estatal de Illinois, Kelly Cassidy, una demócrata, quien presentó la Ley de Expansión de los Servicios de Aborto.

La legislación de Cassidy permite a los ciudadanos privados entablar una demanda civil contra cualquier persona que "cometa un acto de agresión sexual o abuso doméstico" o "haga que una persona tenga un embarazo no deseado".

El proyecto de ley de Cassidy requerirá que los tribunales indemnicen al menos con "US$ 10.000 por cada agresión sexual o abuso doméstico o acto que cause un embarazo no deseado", y no requiere que los perpetradores de tales acciones se sometan a una vasectomía.

Sin embargo, la legislación exige que la mitad de los daños vaya a “un fondo especial en la tesorería del Estado, conocido como Fondo Estatal de Expansión para la Libertad del Aborto, que será utilizado por el Departamento de Salud y Servicios Familiares para pagar los costos de abortos para personas embarazadas que viajan a Illinois desde estados que prohíben los abortos con el propósito de obtener acceso a abortos en Illinois”.

A diferencia de la propuesta de Rabb, la legislación de Cassidy tiene muchas más posibilidades de convertirse en ley en un Illinois fuertemente demócrata.

Chris_Rabb.jpg El proyecto de Chris Rabb, de prosperar, obligaría a los hombres a someterse a una esterilización.

Una batalla

Ambas leyes surgen después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que entre en vigencia la SB 8, del Senado de Texas, que prohíbe los abortos después de que se detectan los latidos del corazón de un bebé.

Además de prohibir efectivamente los abortos después de las 6 semanas de gestación, la ley permite a los ciudadanos privados demandar a los abortistas o a cualquier persona que "deliberadamente participe en una conducta que ayude o incite a realizar o inducir un aborto, incluido el pago o el reembolso de los costos del aborto a través de un seguro".

Las disposiciones de la legislación propuesta por Rabb y Cassidy que permiten a las personas emprender acciones civiles contra los infractores de la ley imitan el lenguaje de la SB 8.

Los demócratas a nivel nacional también están tomando medidas para contrarrestar la ley de Texas.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó aprobar la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que evitaría que los estados aprueben leyes pro-vida. Es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado, donde la mayoría de las leyes requieren 60 votos para aprobarse.

Los demócratas tienen una estrecha mayoría de 50 a 50 en la Cámara Alta, y la vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto decisivo para los demócratas.

Los demócratas necesitarían obtener el apoyo de 10 republicanos del Senado para que se apruebe el proyecto de ley.

La senadora Susan Collins, republicana por Maine, una de las pocas legisladoras republicanas pro-elección que quedan en Washington, le dijo a Los Angeles Times que no apoyaría la medida.