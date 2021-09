Sex Education: Aborto, agresión sexual y maternidad a los 48

Lo vemos en cómo Aimee procesa esta agresión sexual. Primero, sin darle demasiada importancia. "Creo que solo se sentía solo o quizás no está muy bien de la cabeza", llega a decir ante su amiga Maeve, que prácticamente la obliga a ir a la policía a denunciarlo.

Una agresión sexual nunca acaba en la agresión. Aimee se irá dando cuenta, cada vez que piensa en volver a subir al bus.

Durante semanas pasará de largo la parada y caminará tres horas para llegar a la escuela, porque, aunque está en estado de negación sobre lo ocurrido, ya está instalado el miedo. A que vuelva a pasar, a que el tipo esté sentado de nuevo ahí, a revivir los sentimientos de vergüenza e impotencia que le provocó ese traumático momento.

image.png Aimee en el bus...

Autolesión

A Través de la historia de Jackson Marchetti, un chico popular seleccionado en Natación de Moordale, se reflejan las expectativas de una de sus madres para que sea un nadador de nivel olímpico y que obtenga una beca.

Pero Jackson quiere hacer algo diferente, estudiar y obtener buenas notas en sus exámenes por su propio mérito y no como beneficio de representar a su escuela.

También conoce el teatro y quiere dedicarse a eso. Pero sus obligaciones le impiden esa libertad. Es por eso que se autolesiona para no nadar más y estar libre de presiones sociales como familiares.

image.png Jackson Marchetti y el momento en el que se lastima..

En muchos países el aborto aún no es legal y en otros sí. En Sex Education, Maeve se entera de que está embarazada y es consciente de que no quiere criar un hijo a su edad, por lo que asiste a una clínica de salud que ofrece el servicio de aborto (un procedimiento gratuito en el programa nacional de salud de Inglaterra). La serie y Maeve abordan el aborto de manera positiva. Sex Education no es nada tímido sobre el tema.

image.png Maeve Wiley en la clínica..

Maternidad a los 48 años

Tras el final de su relación con Jakob, Jean visita al médico creyendo que sus malestares son producto de una premenopausia, y aunque tiene razón también descubre que está embarazada del padre de Ola. Jean decide quedarse con el bebe porque “Aún no esta lista para dejar de ser madre”. Tiene miedo de contarle a Jakob sobre su embarazo hasta que lo hace. ¿Es este el verdadero padre del bebe? Eso lo sabremos en la cuarta temporada.

image.png Jean y su reacción al enterarse que esta embarazada.

Sex Education no le tiene miedo a nada, es por eso que es una de las mejores series de Netflix.