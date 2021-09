Hollywood no se cansa de usar a Lady Di para lucrar

Luego de la interpretación de Emma Corrin en The Crown, las expectativas están muy altas. Además de los comentarios que se generaron después del Festival de Cine de Venecia.

Kristen Stewart no es la última Diana que veremos. Tengamos en cuenta que se viene una Lady Di mucho más madura en la nueva temporada de “The Crown” en manos de Elizabeth Debicki.

Existe un fanatismo hacia Lady Di y eso vende...

El tráiler genera intriga. Kristen no me termina de convencer como Diana, no me la compro. No me parece que se parezca del todo y muestra un lado de Lady Di mucho más oscuro. Es el Joker de Todd Phillips.

¡OJO! Va a ser interesante ver como Kristen interpreta a un personaje tan icónico de una forma seria y oscura. Diana se destacaba por su carisma, gracia y el tráiler muestra a una Diana totalmente diferente.

Mi teoría es que va a pasar lo mismo que pasó en el 2019 con el Joker. Una interpretación diferente, muy a flor de piel, icónica, pero nada mas. La película va a ser una actuación. Lo mismo paso con Jackie, dirigida por el mismo director de Spencer, el chileno Pablo Larraín. Jacqueline Kennedy es otro personaje relevante de la cultura y con "Jackie", Natalie nos brinda una interpretación de primera. Pero al fin y al cabo solo una buena interpretación. Ojalá me equivoque con Spencer y Pablo Larraín nos muestre otra visión de la historia de Lady Di.

El tráiler:

Spencer Trailer #1 (2021) | Movieclips Trailers

La película está protagonizada por Kristen Stewart como Diana, Princesa de Gales y sigue la decisión de poner fin a su matrimonio con Carlos, Príncipe de Gales (interpretado por Jack Farthing) y dejar a la familia real británica. Está previsto que se estrene en cines el 5 de noviembre de 2021.