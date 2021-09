Daniel Craig: "Una mujer no debería ser James Bond"

image.png Los distintos James Bond. Sean Connery, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

El futuro es feminista

La productora de la franquicia, Barbara Broccoli, ha intentado lanzar una franquicia de acción protagonizada por mujeres con el spin-off “Die Another Day”, pero MGM se negó a financiar el proyecto que costaría 80 millones de dólares.

Próximamente en “Sin Tiempo para Morir”, Lashana Lynch aparecerá en la película como el personaje que actualmente tiene el título de 007.

image.png Lashana Lynch es la nueva 007.

La actriz británica expresó en The Guardian que ella estaba de acuerdo en cambiar la historia del agente. “Podría ser un hombre o una mujer” o “blanco, negro, asiático, de raza mixta”, y agregó:

Pueden ser jóvenes o viejos. Al final del día, incluso si un niño de dos años estaba interpretando a Bond, todos acudirían al cine para ver qué iba a hacer este niño de dos años, ¿no?

"Sin Tiempo para Morir" dará más protagonismo a las mujeres tanto por la presencia de Lashana Lynch como 007 y compañera de Bond, como por el guion de Phoebe Waller-Bridge, la premiada creadora de Fleabag . Daniel Craig también explicó el trabajo de Phoebe Waller-Bridge,

Tiene este sentido del humor malvado. Su influencia impregna toda la película. Mantuvo ese equilibrio fantástico entre dejarlo cono thriller pero que sea muy, muy divertido. Pero Phoebe no ha venido a cambiar a Bond. Ha venido a darle un toque picante, pero es una fan de Bond, y no iba a llevarlo en otra dirección diferente

¿Importa el genero?

James Bond es un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés, Ian Fleming en 1953. La profesión de este personaje le otorga la denominación de agente encubierto con “licencia para matar”, afiliado al Servicio Secreto de Inteligencia británico, conocido actualmente como MI6.

Un personaje ingles, estructurado, prolijo y rudo, con más de un saco.

Daniel Craig tiene un punto cuando dice que una mujer no debería interpretar a James Bond. Deberían dejar de adaptar las cosas y empezar a darnos papeles originales. Uno escrito por una mujer y dedicado a una. No tenemos que convertir a los personajes masculinos en mujeres. Hagamos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos.

Hollywood te tiro una guía; Agente Salt, Nikita, Alias...