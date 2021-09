Netflix revela el secreto de Britney Spears en un documental

En un documento judicial obtenido por CNN, Jamie Spears citó los alegatos de su hija en dos audiencias judiciales que tuvieron lugar durante el verano boreal en el marco de su solicitud para poner fin a la tutela de 13 años de duración.

image.png Jamie Spears y Britney Spears.

“Pasaron 13 años. Ya basta”.

Netflix confirmó que "Britney vs Spears" se estrenará el 28 de septiembre. Y aunque, de hecho, Spears no colaboró con la directora Erin Lee Carr, la fecha de estreno de la película coincidirá con un momento crucial de su vida. Su próxima audiencia está programada para el 29 de septiembre, una fecha en la corte que podría determinar si el padre es removido como su tutor legal.

"Britney vs Spears" no es la primera película de no ficción que investiga las circunstancias de Spears. En febrero, un documental producido por el New York Times, "Framing Britney Spears", se estrenó en FX y Hulu.

Al dar una mirada crítica al tratamiento que los medios de comunicación le dieron a Spears durante el apogeo de su fama, el lanzamiento llevó a "Lo sentimos Britney" a comenzar a ser tendencia en Twitter. Justin Timberlake, quien salió con Spears de 1999 a 2002, emitió una disculpa pública para "responsabilizarse" por la forma en que había tratado a su ex novia.

Según Los Angeles Times, la película también obligó a Erin Lee Carr a remodelar "Britney vs Spears", el proyecto que ahora lleva dos años y medio desarrollando. Carr tiene experiencia en abordar temas de gran interés: ha dirigido películas sobre Gypsy Rose Blanchard, Michelle Carter y el escándalo de USA Gymnastics. (Ese último documental, que se emitió por HBO en 2019, fue la primera de dos películas sobre las víctimas de Larry Nassar; una toma de Netflix siguió un año después).

image.png Carr dice que nunca ha trabajado en algo tan esperado como "Britney vs Spears".

En una entrevista con The Times, Carr habló sobre la dificultad de convencer a las fuentes para que hablen sobre Spears, cómo se siente acerca de la cantante viendo la película y la perspectiva de que la tutela finalmente llegue a su fin.

Este nuevo documental de Netflix, " Britney Vs Spears" ilustra la lucha de Britney Spears para eliminar el poder judicial de su padre sobre ella. A continuación su tráiler: