Otro incendio... y al avance mapuche le resta solo una casa

"Antes de que se instalen los mapuches en Villa Mascardi, las casas quedaban vacías durante gran parte del año. Ahora no pueden quedar sin gente ni media hora porque te las queman o te las usurpan", expresó el hombre según publicó la 'Agencia de Noticias Bariloche'.

Expresó además que lo peor es la "sensación de desamparo" por parte de las autoridades nacionales: "Es difícil de explicar la desprotección que sentimos, no solo yo y mi familia, sino todos los que vivimos en Villa Mascardi. Los responsables no solo no son condenados, sino que además están amparados por la Justicia y por el Gobierno. Cuando nos reunimos con Sabina Frederic y Gabriel Fucks, quienes estaban al frente del Ministerio de Seguridad, nos dimos cuenta cuál era la postura del Gobierno: los delincuentes parecíamos nosotros. Del Gobierno nacional no podemos esperar mucho".

image.png Imagen de la vivienda de Villa Mascardi tras el incendio.

Los Radales era hasta ayer el límite de la expansión de la comunidad mapuche. El lote anterior, La Cristalina, de Catalina y Luis Frutos, ya había sucumbido bajo las llamas hace 2 años.

La franja de propiedades corre paralela a la ruta nacional 40 y la orilla del lago Mascardi hacia el sur de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino.

La última casa de ese sector, de la familia Mansilla, aún no fue alcanzada por los ataques La última casa de ese sector, de la familia Mansilla, aún no fue alcanzada por los ataques

Desde 2017

La ocupación arrancó en 2017 a partir del asentamiento de jóvenes encapuchados en un lote de Parques Nacionales. En una incursión de efectivos de Prefectura resultó asesinado, en noviembre de 2017, Rafael Nahuel.

Rafael Nahuel, 23/22/2017, en Villa Mascardi. / Foto Eugenia Neme, del Colectivo Al Margen. Rafael Nahuel recibió un tiro en la espalda en noviembre de 2017 durante un operativo del Grupo Albatros.

Con los años, esa presencia se extendió hacia el sur con la ocupación y la vandalización de construcciones del Obispado de San Isidro, de una mutual de exempleados de Gas del Estado, un hotel abandonado y varias propiedades privadas.

El avance de la comunidad mapuche comienza montando improvisados pero potentes cercados de alambre y chapas, con carteles de reivindicación de sus derechos sobre el territorio El avance de la comunidad mapuche comienza montando improvisados pero potentes cercados de alambre y chapas, con carteles de reivindicación de sus derechos sobre el territorio

Los Radales

El ataque de ayer ocurrió durante la madrugada, cuando no había nadie dentro de la propiedad dado que Juan Belloq, que vive allí como una suerte de cuidador, había viajado el fin de semana a Buenos Aires y regresó ayer por la mañana.

"Mucha coincidencia todo", expresó Dates y recordó que habían sufrido un intento de incendio a comienzos de la pandemia, pero la habían podido reconstruir, gracias al accionar de la policía que llegó rápidamente al accionarse la alarma y apagaron el fuego. Si bien los daños fueron considerables en esa ocasión, no fue como lo ocurrido anoche.

Los Radales era una casa conformada por un ala antigua y otra más moderna. No era una mansión aunque los que la conocieron dicen que tenía una gran belleza. Un tejado de madera de alerce se consumió como combustible en la parte más vieja de la construcción. El ala nueva fue la menos afectada.

Los vecinos avisaron a la Policía. Bomberos acudieron a tratar de salvar algo, pero no fue sencillo porque a la autobomba le costó entrar a la propiedad por la gran cantidad de nieve acumulada.

La investigación está en manos de la fiscal Betiana Cendón, que no quiso hablar de la causa hasta no ver antes los resultados de las pericias.

La rotura de la reja de una ventana posterior es una evidencia clara de que el incendio fue intencional, según relató Dates.

"La sociedad de Villa Mascardi está absolutamente al desamparo de las autoridades nacionales y provinciales", dijo y agregó que otros vecinos han iniciado causas que tramitaron en el fuero federal y no han tenido respuesta satisfactoria. "El poder político y el poder judicial a los vecinos de Mascardi nos tienen absolutamente abandonados, no nos han dado nunca ninguna respuesta positiva, y todos los requerimientos que hemos hecho han caído en saco roto", cerró.

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal, Diego Frutos, se refirió al incendio de Los Radales, que se encuentra en el terreno lindero a su propiedad, e insistió en la necesidad de llevar una solución definitiva a la problemática. Además, lanzó duras críticas contra el Gobierno y reiteró que no son anti mapuches sino "anti delincuentes".

