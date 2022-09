Mascardi: El propietario ingresó a su casa con chaleco antibalas

Frutos relató que pudo entrar a su casa, sin embargo la Policía lo obligó a irse. "Lo que no quiere decir que esto quede así. Yo hice la diligencia policial y seguiremos adelante", aseveró.

En cierta manera estoy un poco más tranquilo pero hasta que no logre recuperarlo del todo, como que uno no vive en paz En cierta manera estoy un poco más tranquilo pero hasta que no logre recuperarlo del todo, como que uno no vive en paz

Pidió que no le pregunten cómo va a seguir pero aseguró que " esto no va a quedar acá, el primer golpe fue efectivo porque le tienen miedo a la Policía de Río Negro. El mensaje que ellos mismos dan es de cobardía porque atacan muy lindo de noche cuando saben que los efectivos pueden estar con los brazos bajos pero ante el encuentro de día salen huyendo como ratas arriba de la montaña tocando la corneta y el tambor".

casilla.jpg

Por el momento, remarcó estar "atentos, vigilantes y pendientes de recuperar lo que nos corresponde". Y se refirió a un comunicado que lanzaron haciendo referencia a que recuperaron el territorio sagrado de 'La Cristalina'. "Veremos cómo seguir pero acá no nos vamos a detener", afirmó Frutos.

Respecto a los daños que encontró en el lugar, dijo en declaraciones a local 'Radio Seis' que "estos muchachos son termitas, como viven de arriba y es la única actividad que tienen, con sus planes sociales y asistencia, se dedican a hacer daño. Se encargaron de tirar árboles añosos y los hicieron rodar contra el frente para evitar que podamos acceder. Fuegos por todos lados, con el riesgo que eso significa, con los árboles que van tirando".

"Están destrozando el bosque nativo, que recuerden ustedes que cuando alguien quiere cortar una rama porque se le puede caer en el techo, hay que hacer todo un trámite en Parques, sellar, traer, buscar y estos delincuentes hacen lo que quieren sin tener freno alguno dentro de Parques que depende del Gobierno Nacional", agregó.

Acerca de una custodia, Frutos afirmó tenerla pero es perimetral es por eso que "esto tiene que seguir el curso legal. No hay que dar pasos en falso porque entre la justicia federal y provincial se van tirando la pelota. En este momento, Gendarmería no existe en la zona".

Además, sostuvo que "Argentina y Chile tienen que ponerse de acuerdo para combatir con estos terroristas de la RAM en forma conjunta. El presidente podría enfocarse en este asunto ya que nunca lo hizo, porque hoy está arriba de una repisa como un adorno".

Respecto a los rumores que circulaban sobre disparos en el lugar, Frutos aclaró que hubo pero "desde arriba pero mientras huían. Vimos los movimientos muy lejanos, dejaron los dos caballos que venían con ellos, había fogatas prendidas que estaban recién avivados".

Por último, se refirió a Orlando Carriqueo, coordinador del parlamento mapuche, quien en una entrevista dijo que no era un tema que tenía que debatir con Frutos. Sin embargo, explicó que 2el otro día me estaba buscando por el consenso. Entonces que se decida este señor Carriqueo, yo no tengo inconvenientes y le hago frente a todo lo que me quiera decir".

"Vamos a juntarnos a hablar de la derecha y del racismo porque yo siempre hablo de muchachos encapuchados, nunca hago alusión a que si son o no mapuches. Son terroristas avalados por Carriqueo que dice que son una comunidad ancestral en un lugar sagrado, muy lindas las palabras pero son delincuentes comunes", sentenció.

Más noticias de Urgente24

Polémico: Nación promueve vasectomías y ligaduras... ¿desde los 16?

Matías Tombolini en la mira: "Es la última que te perdono"

El mercado cambiario ante una "prueba ácida en octubre"

Llega octubre, otro mes cargado de aumentos