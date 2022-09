Ataque en Mascardi: Gendarmes declararon que les dispararon

Ayer no hubo lesionados. Por el momento no hay personas identificadas como posibles responsables del ataque. Sin embargo, las sospechas apuntan a miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, dado que la conducta desplegada por los autores es similar a otros hechos violentos que la fiscalía les atribuye a integrantes de esa comunidad, que están imputados en causas penales por usurpación o daños.

IMAGEN.png Imagen tomada ayer de lo que quedo de la casilla móvil de Gendarmería en Villa Mascardi.

Ayer, una docena de gendarmes del Escuadrón 34 de Bariloche estaban apostados a unos 7 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el ataque. Se encontraban en la banquina de la ruta nacional 40, portaban cascos y escudos.

Las fuentes judiciales aseguraron que no es la primera vez que miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu agreden a efectivos de fuerzas federales. "Los atacaron todas las veces que fuimos a hacer diligencias judiciales. Unas 10", señalaron.

"Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo", afirmaba ayer Luis Dates, propietario del predio donde se encontraba la casilla de Gendarmería.

Contó que el violento suceso lo efectuó esta vez un "grupo más numeroso que otras veces", aunque Dates no estaba en el lugar, porque su vivienda fue destruida por un incendio intencional.

Por supuesto, el ataque volvió a activar la alarma entre los pobladores de Mascardi, que no viven en paz desde que comenzaron las usurpaciones en esa zona. La comunidad ocupó a principios de noviembre de 2017 un predio de Parques Nacionales. El 23 de noviembre de ese año, el juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado de Bariloche, ordenó el desalojo. Dos días después, una patrulla de albatros se enfrentó con un grupo de jóvenes mapuches en la montaña, según la teoría de la fiscalía. Allí, murió Rafael Nahuel, de 22 años. Ese homicidio agravó el conflicto.

Hay cinco albatros imputados, que serán juzgados por el homicidio del joven cometido con exceso en la legítima defensa, según la acusación fiscal.

Resguardar a Jones Huala

Diego Frutos, presidente de la junta vecinal, aeguró ayer a la local 'Radio Seis' que el avance fue planificado y con el objetivo de resguardar la integridad de Facundo Jones Huala, el líder mapuche que permanece prófugo de la justicia chilena.

Cargó además contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a quien le recordó su idea de dialogar con el grupo que se asentó en la zona en 2017. "Estos terroristas encapuchados no son ninguna comunidad (mapuche)", reclamó el vecinalista quien además entendió que el funcionario nacional "ya no tiene cómo defenderse porque han atacado a una fuerza federal".

Frutos acusó también que Villa Mascardi es un lugar que quedó relegado dentro de las cinco villas que se crearon con la llegada de Parques Nacionales al sur argentino. "Por eso la Machi ha tenido esa famosa visión de los espíritus, que aparte tuvo una visión catastral porque se establecieron en la única fracción fiscal que quedaba, y a partir de ahora se entraron a desparramar atacando nuestra propiedad", comentó respecto a los ataques incendiarios a las cabañas contiguas a la ocupación.

"Es increíble lo que paso anoche, bajaron de la montaña en malón, a los gritos y Gendarmería que tiene la orden de no actuar", recordó sobre la orden impartida desde el Ministerio de Seguridad para que la presencia de las fuerzas federales se encargue de disuadir y controlar el paso de vehículos.

El presidente de la junta dijo que el domingo por la noche los encapuchados atacaron a los gendarmes y que "tuvieron que salir corriendo" de la casilla instalada en el predio de Los Radales. Dijo que ese accionar responde a las amenazas de sumarios o desafectación de la fuerza para quienes protagonicen algún enfrentamiento. "Es entendible el accionar de los efectivos pero es despreciable las órdenes que les da el gobierno nacional a través de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad", agregó.

Sin embargo, también deslizó una hipótesis respecto al motivo del sorpresivo ataque. Reveló que desde hace algún tiempo instalaron doble o triple alambrado "con cercos, chapas y ramas, con todo lo que van destrozando de nuestras casas". Tal necesidad de repeler a visitantes no deseados correspondería a la decisión de cuidar a Facundo Jones Huala, "que lo tienen metido en Villa Mascardi protegido no solo por sus hermanos Fausto y Fernando, sino por el resto de estos encapuchados delincuentes de la familia Colhuan y el señor Matias Santana y demás que lo están protegiendo".

Según la denuncia pública de Frutos, la orden de anoche habría sido impartida por el propio Jones Huala a quien, garantizó, fue visto por los propios vecinos de la zona. Incluso aseguró que el prófugo de la justicia chilena está "muy barbado" y que se mueve por Bariloche con la compañía de varias personas "cuando hay que cobrar algún subsidio", dijo e insistió:

Fue un ataque muy pergeñado, totalmente organizado y no me cabe duda que detrás de todo esta sigue el líder de la RAM Facundo Jones Huala

Arabela Carreras y el "ataque a la institucionalidad de la Nación"

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se refirió también ayer al ataque incendiario en Villa Mascardi, confirmó que Gendarmería Nacional seguirá con la custodia en el lugar y calificó el hecho como "un ataque a la institucionalidad de la Nación”.

arabela.jpg Arabela Carreras calificó el hecho como "un ataque a la institucionalidad de la Nación".

La mandataria rionegrina se sumó así al repudio por esta situación que consideró "gravísima".

"Recurrimos a la Gendarmería Nacional para garantizar los derechos de los habitantes y ahora la propia gendarmería es la que sufre esos ataques", sostuvo la Gobernadora en una breve conferencia de prensa.

Confirmó que toda esta situación sigue "en la órbita federal" y que la custodia del lugar continuará a cargo de Gendarmería. También aseguró que la Provincia está en permanente contacto con la familia Dates "que es la última damnificada de estos hechos" de violencia.

Con respecto a la utilización de armas de fuego en el ataque al puesto, Carreras enfatizó que "no podría dar ninguna información al respecto".

