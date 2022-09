Sin embargo, esta realidad no aplica para los embajadores argentinos, que cobran sueldos de hasta 23 mil dólares por mes. Recordemos que para ser embajador es necesario estudiar y llevar adelante una carrera diplomática especializada en relaciones internacionales; en su mayoría, los estudiosos acuden al Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN) para profesionalizarse y llevar adelante esta tarea, no obstante, la Argentina cuenta con una particularidad: muchos de los que están ocupando estos cargos no son esos estudiosos, sino que fueron designados políticamente.