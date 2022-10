Ataque en el sur: Encapuchados y armados incendiaron maquinaria vial

El caso recordó a un hecho sucedido en marzo de este año, cuando la empresa denunció que varias máquinas aparecieron con los cristales rotos a piedrazos. En esa ocasión se trató de una excavadora y una cargadora. Sin embargo, desde entonces no se pudo determinar quién o quienes fueron los responsables.

image.png Si bien las máquinas, por sus características materiales, no se consumen completamente, el nivel de daño es alto y quedaron inutilizables.

Distintos medios porteños, publicaron un mensaje de la RAM que "habría aparecido en el lugar". Sin embargo, los medios locales no han dado cuenta del mensaje aún...

image.png La carta que dejaron los mapuches en el lugar del incendio, según un medio porteño.

Jorge Nawel, uno de los coordinadores zonales de la Confederación Mapuche, repudió lo ocurrido, pidió que se investigue y aseguró que se está buscando construir un escenario que permita la militarización de la Patagonia. Jorge Nawel, uno de los coordinadores zonales de la Confederación Mapuche, repudió lo ocurrido, pidió que se investigue y aseguró que se está buscando construir un escenario que permita la militarización de la Patagonia.

En tanto,en redes sociales y grupos de Whatsapp comenzaron a circular fotos del incendio de las máquinas y el trabajo de los bomberos durante la madrugada. A esas imágenes se le sumó una de un cartel con supuestas reivindicaciones mapuches, pero tanto Policía como Fiscalía negaron haber encontrado cualquier tipo de inscripciones, panfletos o similares en el lugar.

Por lo pronto se informó que la investigación continúa, a cargo del personal policial y de bomberos, junto al fiscal Adrián de Lillo.

No es la primera vez

Medios de Villa La Angostura recordaron que no es la primera vez que la empresa que está a cargo de la ruta de circunvalación, denuncia ataques.

En marzo aseguraron que les habían roto los cristales de una excavadora y una cargadora. Hasta el momento, no se pudo determinar quiénes fueron los responsables de ese hecho.

La modalidad de quema de maquinaria tampoco es novedosa para la zona cordillerana. Hace una semana, ocurrió un hecho similar en el cerro Otto, en Bariloche. En esa ocasión sí se encontraron papeles escritos a mano con reivindicaciones mapuches y la firma RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, la agrupación del prófugo Facundo Jones Huala.

La ruta de circunvalación, un conflicto

La ruta de circunvalación es un obra clave para la localidad, con la que se busca que el transporte de carga pesada deje de atravesar la avenida céntrica. A pesar de su importancia, los trabajos comenzaron sin realizar la consulta previa a las comunidades que viven en la zona de construcción.

Durante marzo de este año, la Confederación Mapuche volvieron a cuestionar que se planificó una enorme obra vial sin tener en cuenta "la presencia de una docena de familias del Lof Paisil Antriao que serán atravesadas por esta nueva ruta".

Si bien la obra está muy avanzada, quedó frenada por este conflicto. Este uno de los motivos que apura al Gobierno provincial a terminar de elaborar el protocolo de consulta previa, libre e informada. Por eso se vienen realizando reuniones como la que se organizó hoy, en Zapala, y donde participan los representantes de todas las zonales.

Actualmente, en el sector conocido como 'El Álamo'' viven unas 14 familias integrante de la comunidad mapuche Paisil Antriao Actualmente, en el sector conocido como 'El Álamo'' viven unas 14 familias integrante de la comunidad mapuche Paisil Antriao

Por el Amparo en la Justicia Federal (de 2017) que frena la construcción de la ruta, el proyecto de la Circunvalación avanza desde ambos extremos hacia el lugar pero sin demarcar por dónde atravesará el predio donde viven los descendientes aborígenes.

El inconveniente surge porque Vialidad sostiene que ya indemnizó a quienes presentaron los títulos de propiedad correspondientes a esa parte del ejido y la comunidad afirma que siempre les perteneció a ellos esa fracción.

"Por ahora no sabemos cuántas familias van a ser afectadas por este proyecto. Pese al grado de avance de la obra, aún no nos fue presentado de manera formal y nos preocupa porque se sigue avanzando y no queremos que nos hagan la consulta cuando la obra esté casi terminada, lo que están haciendo es una forma de presión por parte de Vialidad", remató Nawel tiempo atrás.

Otras lecturas de Urgente24

No habrá segundo buque para importar gas el próximo invierno

Victoria Donda se atornilla en el INADI 90 días más

Son 30 las ballenas muertas encontradas en Península Valdés

Otro funcionario le suelta la mano a Alberto Fernández