Sileoni defendió la no repitencia y recordó que Milei se burló de chicos desmayados

El ministro reconoció que su medida generaría críticas pero consideró que era “un cambio necesario” y que hacerle repetir el año completo a un estudiante “no aporta nada nuevo”.

“Estamos discutiendo una actualización de la secundaria con más asistencia para salir de un paradigma clásico de 100 años que no mejora la vida de los estudiantes. Es cierto que no hay repitencia, pero que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia”, explicó.

alberto-sileoni.jpeg Alberto Sileoni justificó la no repitencia con críticas a Javier Milei.

“No es un sistema menos exigente el que estamos proponiendo: dos cuatrimestres, volvemos a la nota numérica, tenés que sacarte 7 en cada cuatrimestre. Si tenés 6 y 8 no sirve, tenés que tener por lo menos 7. Vamos a tratar de entrar en un sistema menos secundario y más universitario, en donde aquella materia que ya aprobaste no la tengas que volver a aprobar. Hoy si aprobás Matemática de primero, pero repetís el año porque te llevaste más de tres previas, tenés que volver el año que viene a aprobar Matemática de primero. Nos parece que no es el camino. El camino es salir de ese esquema”, detalló el funcionario.

“Vamos a cuidar a los chicos, va a haber una libreta digital para que chicos y padres sigan la trayectoria, va a haber un módulo de acompañamiento cuando entrás a la escuela. Salir del primario y entrar al secundario cuesta, te vamos a acompañar, también para dar los exámenes”, amplió.

En esa línea, mencionó que la decisión había sido muy estudiada y consultada: “Estamos trabajando con 3 mil y pico de directores desde hace un año y medio, con docentes, con estudiantes. O sea que no es un piletazo, está muy trabajado, pensado. Hemos aprobado esto. No lo apruebo yo, lo aprueba un Consejo de Educación que es pluripartidario”.

“Hemos trabajado con cuidado para que sea por unanimidad. Después se traduce con que sacan la repitencia y siga siga. Pero la verdad es que hay mucho trabajo. No es una ocurrencia de un día. Sabíamos que iba a tener impacto, pero es por el mejoramiento de la escuela. Que se queden tranquilas las familias, los docentes; vamos a trabajar con ellos y explicar lo que tenemos que explicar”, agregó Sileoni.

“La repitencia, que todo el mundo coincide en que no aporta nada nuevo al aprendizaje, era uno de los obstáculos que más desalentaba la trayectoria de los chicos”, concluyó al respecto.

Milei y los chistes de burros

Ante las críticas de la oposición, Sileoni recordó que en seis meses de gestión, el presidente Javier Milei solo fue a visitar una escuela que fue en donde él estudió, donde el funcionario mencionó que solo asistió a un acto para “hablar una hora y media sobre cosas inentendibles, hacer chistes de burros y reírse cuando se desplomó un alumno delante de él”.

También mencionó declaraciones del diputado libertario “Bertie” Benegas Lynch: “Esto en un contexto donde un diputado dijo: ‘No es necesario que sea obligatoria la educación porque por ahí a los chicos los necesitan como peones de estancia o aprendices en los talleres de los papás’. En ese marco estamos tratando de ponerle el pecho a enormes complejidades”.

